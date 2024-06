Nuova regola per WhatsApp: obbligatorio inserire la data di nascita per continuare a chattare

La celebre piattaforma di messaggistica WhatsApp si sta preparando a introdurre un sistema di verifica dell'età per gli utenti in Europa. Quest'ultima mossa si allinea al recente abbassamento dell'età minima per l'utilizzo dell'app, ora fissata a 13 anni. Fino a oggi, il sistema si basava unicamente sulla dichiarazione personale degli utenti.

Secondo WaBetaInfo, la piattaforma introdurrà a breve una nuova impostazione che richiederà agli utenti di inserire la loro data di nascita. Questi dati serviranno a confermare il rispetto dei requisiti di età minima. In ogni caso, la data di nascita non sarà visibile dagli altri utenti e non potrà essere modificata una volta inserita.

Questa misura riflette la strategia già adottata da Instagram nel 2018, che richiedeva agli utenti di inserire l'anno di nascita per verifica dell'età. Agendo in modo diverso rispetto al precedente sistema utilizzato da WhatsApp, basato su una semplice casella di controllo per confermare di avere almeno 16 anni, il nuovo metodo indica un approccio più attivo verso la verifica dell'età. È probabile che gli utenti che hanno già verificato la loro età attraverso il metodo della casella di controllo non debbano reinserire la loro data di nascita.

Meta, la società madre della piattaforma, non possedeva fino ad ora un metodo definitivo per verificare l'età degli utenti.

La necessità di questa modifica nasce principalmente dall'entrata in vigore nel Unione Europea del Digital Services Act (DSA) e del Digital Markets Act (DMA), entrambi diretti a proteggere i minori online. Identificare gli utenti minorenni sulla piattaforma è un passo essenziale per raggiungere questo obiettivo.

L'imminente impostazione di verifica dell'età mira a colmare questa lacuna, ma la data esatta di implementazione e i dettagli specifici rimangono ancora da definire.

Questa transizione verso un sistema di verifica dell'età più rigoroso riflette una tendenza a favore della sicurezza online e della conformità con le normative in evoluzione. Implementando questo sistema, WhatsApp può garantire un ambiente più sicuro per i suoi utenti, specialmente i più giovani, mantenendosi in linea con i requisiti legali.