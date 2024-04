Nuovi iPad in arrivo? Apple conferma ufficialmente l'evento di maggio

Apple, il colosso tecnologico di Cupertino, ha ufficialmente annunciato un attesissimo evento speciale denominato "Let Loose", previsto per martedì 7 maggio. L'appuntamento avrà luogo alle 16:00 ora italiana e sarà trasmesso in diretta sia sul sito web ufficiale di Apple che sulla piattaforma YouTube. L'immagine distintiva dell'invito all'evento, che presenta una rappresentazione artistica di un Apple Pencil, fa presagire che i riflettori saranno puntati principalmente su nuovi prodotti relativi alla linea iPad.

Tra le anticipazioni più chiacchierate circolate nei giorni precedenti l'annuncio, emerge che saranno introdotti nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air, ognuno dei quali accompagnerà l'uscita di accessori aggiornati come l'Apple Pencil e la Magic Keyboard

I nuovi iPad Pro dovrebbero essere dotati del potente chip M3 e sfoggiare display OLED, oltre ad avere una scocca più sottile, bordi più ridotti e una nuova opzione di schermo opaco. Tra le innovazioni più interessanti si segnala la presenza di una fotocamera frontale orientata in modalità paesaggio, varie modifiche al design e, possibilmente, una funzionalità di ricarica senza fili MagSafe. Inoltre, è prevista l'introduzione di due nuove versioni dell'iPad Air, dotate di chip M2 e, per la prima volta, una versione da 12.9 pollici con display mini-LED.

Un importante aggiornamento riguarda anche la Magic Keyboard per l'iPad Pro, che secondo le voci di corridoio, dovrebbe presentare una struttura in alluminio, un trackpad di dimensioni maggiori e altri miglioramenti nel design. Il nuovo Apple Pencil, la cui uscita è anch'essa molto attesa, potrebbe introdurre una nuova funzionalità di "strizzata" per svolgere determinate azioni e, in futuro, dovrebbe supportare visionOS.

Da notare che l'ultimo lancio di nuovi iPad risale alla fine del 2022, rendendo quest'evento particolarmente significativo per gli appassionati e gli utilizzatori di tali dispositivi. Quest'annuncio arriva inoltre a poco più di un mese di distanza dalla conferenza annuale degli sviluppatori di Apple, la WWDC, prevista dal 10 al 14 giugno.

Infine, si attende con impazienza l'introduzione di nuove funzionalità con l'aggiornamento iOS 17.5 e la tanto attesa app Calcolatrice per iPad, promessa da anni e finalmente in arrivo con iPadOS 18.