Nuovo top di gamma in arrivo, realme GT 7 Pro debutta ufficialmente in Cina

Realme ha appena presentato in Cina il suo nuovo smartphone di punta, il GT 7 Pro, equipaggiato con l'innovativo chip Snapdragon 8 Elite e caratterizzato da una serie di funzioni all'avanguardia tra cui una modalità di fotografia subacquea unica, una batteria di grande capacità e uno schermo ultra luminoso.

Il realme GT 7 Pro, arrivato a seguito del popolare realme GT6, mira ad attrarre gli appassionati di fotografia grazie al suo avanzato sistema di fotocamere, composto da un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e il sensore Sony IMX906, un teleobiettivo da 50MP con sensore Sony IMX882 e un'ultra-wide da 8MP.

Una delle caratteristiche distintive è la modalità di fotografia subacquea, rendendo il dispositivo ideale per gli amanti dell'avventura grazie anche alla certificazione IP68/69 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere.

Il realme GT7 Pro è un concentrato di prestazioni e innovazione

Il software a bordo è realme UI 6.0 basato su Android 15. Il GT 7 Pro vuole offrire un'esperienza utente fluida e reattiva con strumenti AI per migliorare l'editing fotografico e l’esperienza di gioco, grazie alle funzioni Game Super Resolution e Gaming Super Frame. Sottolineando le grandi novità di questo dispositivo, il GT 7 Pro arriva con una batteria da 6.500 mAh, la più grande mai vista su uno smartphone realme, supportata da una ricarica rapida SuperVOOC a 120W.

Disponibile nei colori Mars Orange e Galaxy Grey, con una versione esclusiva bianca per il mercato cinese, il modello base con 12GB di RAM e 256GB di memoria è proposto a un prezzo di 3.599 yuan (circa 465 euro).

Le vendite globali del realme GT 7 Pro inizieranno a fine mese, con ulteriori dettagli sui prezzi per i mercati internazionali attesi a breve. Con tali specifiche e novità, il realme GT7 Pro si candida come una delle scelte top di gamma per chi cerca uno smartphone potente e all'avanguardia.