Occhiali smart o no? Apple chiede opinioni ai suoi dipendenti

Apple sta valutando l'ingresso nel mercato degli smart glasses, probabilmente sentendo la pressione di competitor importanti come Meta e Snapchat. Secondo quanto rivelato da Mark Gurman, noto informatore sulle mosse di Apple, l'azienda ha iniziato a raccogliere feedback dai propri dipendenti attraverso gruppi di focus organizzati dal team di Product Systems Quality, parte della divisione hardware engineering dell'azienda.

L'interesse di Apple per questa nuova tecnologia si manifesta con la richiesta di feedback per sviluppare un prodotto amato universalmente, come evidenziato in una email trapelata indirizzata ai dipendenti impegnati nella sede di Cupertino in California. Nel messaggio, il team esprime l'importanza di testare e sviluppare prodotti che possano essere apprezzati da tutti, sollecitando la partecipazione a uno studio su occhiali intelligenti attualmente disponibili sul mercato.

Il ricorso a focus group interni, strategia già utilizzata in passato, permette ad Apple di raccogliere feedback preziosi mantenendo al contempo confidenziali i propri piani, nonostante il rischio di eventuali fughe di notizie, come questa.

Apple sembra muoversi con cautela verso il mercato degli occhiali smart

Questo interesse nei confronti degli smart glasses emerge in un contesto in cui il gigante di Cupertino fatica a riscuotere grandi successi con il suo dispositivo di realtà mista, il Vision Pro, il cui costo elevato non ha finora incontrato il favore del grande pubblico. D'altro canto, le iniziative di società concorrenti quali Meta, che con i suoi Ray-Ban smart ha integrato funzionalità come fotocamera, chiamate, assistente AI e recentemente anche messaggi vocali e capacità di lettura dei messaggi in arrivo, spingono Apple a non sottovalutare questo segmento di mercato.

Nonostante le sperimentazioni e i feedback raccolti possano essere promettenti, il lancio di occhiali intelligenti firmati Apple potrebbe comunque essere previsto soltanto a lungo termine, come suggerisce lo stesso Gurman. La prudenza dell'azienda riflette la consapevolezza delle sfide poste da un mercato ancora di nicchia e dalle complesse aspettative dei consumatori moderni. Questa fase di esplorazione e sviluppo sarà cruciale per determinare se i futuri occhiali intelligenti Apple riusciranno a distinguersi in un campo già competitive.