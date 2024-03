Sconto del 45% su questa ottima power bank con MagSafe!

Se siete alla ricerca di una power bank di qualità da tenere sempre in tasca per poter ricaricare i vostri dispositivi Apple e che, possibilmente, sia dotata anche della versatile tecnologia MagSafe, allora quello che state cercando è la power bank Magsafe KPON, capace di ricaricare in modo efficiente non solo i classici iPhone, ma persino Apple Watch e Airpods e che, proprio per questa sua capacità "3 in 1", è normalmente venduta a ben 42,99€, oggi però ribassati a soli 23,64€ grazie ad un ottimo coupon Amazon, che potrete attivare autonomamente sulla pagina del prodotto (è poco sotto al prezzo).

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo durante il checkout

Power Bank Magsafe KPON, chi dovrebbe acquistarla?

La power bank Magsafe di KPON è, come detto in apertura, una scelta d'acquisto ideale per chi, possedendo magari non solo un iPhone, ma anche altri dispositivi Apple, compatibili con tecnologia MagSafe, vuole dotarsi di una batteria portatile che sia in grado di ricaricarli tutti in modo efficiente, garantendovi così un'uso esteso nel corso delle giornate più frenetiche. Parliamo, dunque, di un prodotto che può essere ideale per chi lavora in continua mobilità, per i pendolari, o anche solo per chi si trova a dover costantemente passare le giornate sia fuori casa che fuori dall'ufficio.

Dotata di ricarica rapida PD da 20W, questa power bank è progettata per ricaricare iPhone della serie 15/14/13/12, e può agevolmente ricaricare un iPhone 13 Pro fino al 58% in soli 30 minuti. Parliamo, inoltre, di un dispositivo pensato anche per la ricarica multipla, essendo dotata di una porta USB Type C, utile per ricaricare due dispositivi contemporaneamente, uno in MagSafe e l'altro via cavo, garantendo così un'estensione totale di 1 ora di utilizzo extra per entrambi!

Robusta, stilosa e davvero ben fatta, dotata di un alto standard di sicurezza atto a scongiurare qualsiasi problema di sovraccarico del dispositivo in carica, questa power bank è, in sintesi, una scelta davvero azzeccata per qualsiasi utente Apple che sia in possesso di dispositivi con tecnologia MagSafe, e giacché lo sconto è ottimo e questi coupon tendono spesso ad esaurirsi prematuramente, il suggerimento è quello di metterla subito nel carrello, approfittando così di un'offerta che sconta il dispositivo quasi alla metà del suo prezzo originale.

Vedi offerta su Amazon