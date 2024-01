Offerta lancio HONOR Magic6 Lite, 50€ di sconto e cover in regalo

Il nuovissimo HONOR Magic6 Lite è stato lanciato oggi, come potete leggere nella nostra news dedicata, e sullo store ufficiale è già partita una promozione di lancio molto interessante. Infatti per pochi giorni potrete usufruire di uno sconto di 50€ e riceverete in omaggio la stilossima cover con design in stile "Dias de los muertos".

Vedi offerta su HONOR

HONOR Magic6 Lite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo medio gamma di HONOR è uno smartphone perfetto se cercate un prodotto di fascia media che possa offrire caratteristiche di livello superiore alla concorrenza. Punti di forza del prodotto sono sicuramente il display curvo AMOLED ultra resistente e la fotocamera da 108MP.

Per quanto riguarda lo schermo parliamo di una diagonale da 6,78", una risoluzione di 1220 x 2652 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, caratteristiche superiori alla maggior parte dei concorrenti sulla medesima fascia di prezzo.

Inoltra lo smartphone è il primo al mondo a ricevere la certificazione a cinque stelle da SGS per la resistenza anti caduta grazie alla tecnologia che Honor chiama "Ultra-Bounce Anti-Drop".

Per tutte le caratteristiche vi rimandiamo alla nostra news dedicata. Vi ricordiamo che la promozione di lancio prevede uno sconto di 50€ sul prezzo di listino e riceverete in omaggio una stupenda cover personalizzata con una grafica che richiama il giorno dei morti della tradizione messicana.

Prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su HONOR

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!