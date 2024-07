Offerte da URLO per i Google Pixel, da non PERDERE! [Prime Day 2024]

Vorreste cambiar il vostro smartphone o magari il vostro tablet con un modello di qualità ma che non cosci un'occhio della testa? Grazie al Prime Day e al nostro articolo dedicato ai migliori sconti sui prodotti Google Pixel, siete nel posto giusto! I prodotti del brand, sono noti per la loro integrazione ottimale con il sistema operativo Android, offrendo un'esperienza utente fluida e aggiornamenti software tempestivi. Funzionano con il sistema operativo Android puro, privo di bloatware, garantendo prestazioni rapide e sicure.

In occasione del Prime Day, ci sono tantissime opportunità per acquistare i prodotti Google Pixel a prezzi scontatissimi. Gli sconti sono applicati su una vasta gamma di modelli, rendendo smartphone, smatwatch e tablet super accessibili a un pubblico più ampio. Che stiate cercando un dispositivo di fascia alta con tutte le ultime innovazioni tecnologiche o un modello più economico ma altrettanto performante, il Prime Day offre una selezione di Google Pixel per ogni esigenza e budget. Approfittare di queste offerte significa regalarsi un dispositivo potente e versatile, perfetto per chi desidera il meglio in termini di funzionalità e prestazioni, a un prezzo davvero irripetibile!

Google Pixel 7a

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel Buds A-Series

Google Pixel Watch 2 con Fitbit

Google Pixel Tablet

Google Pixel Tablet con base di ricarica