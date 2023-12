Il Natale è ancora più magico grazie a Honor: fino a 400€ di sconto su smartphone, tablet e laptop

Il Natale è alle porte e Honor ha preparato una serie di offerte irresistibili per rendere la stagione festiva ancora più speciale. Con sconti eccezionali su alcuni dei loro prodotti più innovativi, ora è il momento perfetto per accontentare voi stessi o trovare il regalo ideale per i vostri cari. Le offerte saranno valide dal 8 dicembre al 25 dicembre, quindi affrettatevi e approfittate di queste opportunità!

Il top di gamma Honor Magic5 Pro, con il trittico di fotocamere da 50MP ed il suo display risoluto e luminoso, è ora disponibile a un prezzo straordinario di 799,90 euro, con uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio di ben 400 euro! Questa è sicuramente la migliore occasione per godere delle avanzate caratteristiche fotografiche e delle prestazioni di alto livello di questo flagship elegante.

Se il vostro budget è leggermente più contenuto, Honor 90 nella configurazione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è disponibile a soli 369,90 euro durante il periodo natalizio. Anche in questo caso abbiamo un risparmio significativo del 33%, pari a 180 euro in meno, e ciò rende Honor 90 una scelta vantaggiosa per chi cerca buone prestazioni e una fotocamera da 200MP ad un prezzo accessibile. Per chi desidera ancora più spazio, Honor offre il modello con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna a soli 399,90 euro. Grazie al 28% di sconto, risparmierete 200 euro sull'opzione in grado di memorizzare ancora più foto e video dei vostri momenti migliori.

Alla ricerca di un laptop che unisca prestazioni eccellenti e design elegante? Honor MagicBook X16 è la scelta perfetta. Acquistandolo ora a soli 649,90 euro (uno sconto del 28%) risparmierete ben 250 euro sul prezzo di listino! Honor MagicBook è la scelta ideale per gli studenti e non solo, grazie all'ampio display da 16" con rapporto d'aspetto in 16:10 e una CPU Intel Core i5 di 12a generazione accompagnata da 16GB di RAM e 512GB di memoria SSD.

Per un'esperienza di intrattenimento immersiva tra le calde mura di casa, Honor Pad X9 è ora disponibile a soli 169,90 euro con uno sconto del 28%, risparmiando 80 euro. Afferrate questo tablet finché siete in tempo e godetevi la qualità delle immagini sul display con risoluzione 2000 x 1200 pixel e del suono avvolgente dei 6 speaker.

Non perdetevi l'opportunità di portare a casa dispositivi Honor di alta qualità ai prezzi più bassi di sempre. Le offerte sono valide fino al giorno di Natale, assicuratevi di approfittare di queste fantastiche promozioni per fare contenti i vostri cari o regalarvi un nuovo dispositivo hi-tech.

Offerte di Natale Honor