Olimpiadi di Parigi 2024: ecco il Team Samsung Galaxy per l'Italia al completo

Samsung ha svelato oggi il suo prestigioso Team Samsung Galaxy per l'Italia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Composto da cinque illustri atleti azzurri, questa squadra non solo rappresenterà il meglio dello sport italiano, ma si impegnerà anche a diffondere un messaggio potente di inclusività e apertura attraverso il tema ufficiale "Open Always Wins".

Secondo l'azienda sudcoreana, i membri del team rappresentano una fusione di talento e determinazione proveniente da una vasta gamma di discipline. Tra loro spiccano nomi come il velocista campione olimpico Marcell Jacobs, il rinomato surfista Leonardo Fioravanti, il promettente lunghista Mattia Furlani e due esponenti di sport di recente inclusione nei Giochi Olimpici: la campionessa di break dance Alessandra Chillemi e lo skateboarder Alessandro Mazzara. Questi ambasciatori dello sport porteranno avanti lo spirito olimpico non solo attraverso le loro imprese atletiche, ma anche tramite le loro storie personali di coraggio, determinazione e successo.

Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia, ha condiviso l'entusiasmo dell'azienda per questa nuova partnership:

"È con grande entusiasmo che annunciamo oggi una squadra di giovani atleti italiani che incarnano alcuni dei valori in cui crediamo fermamente. Con uno spirito aperto, ogni nuova sfida diventa un’opportunità per brillare: il nostro team porta avanti questa attitudine con determinazione e passione. Siamo pronti a dimostrare che nell’apertura e nella libera espressione di sé risiedono le chiavi per il successo e la realizzazione dei sogni".

La collaborazione di lunga data tra Samsung e il Comitato Olimpico Internazionale è un testimone tangibile dell'impegno del marchio verso l'inclusività e l'innovazione nello sport. Da Nagano 1998, Samsung si è distintamente posizionata come sostenitrice dei Giochi Olimpici, contribuendo con le sue più recenti tecnologie e innovazioni per rendere l'esperienza dei Giochi sempre più accessibile e inclusiva.

In un mondo dove le barriere, che siano fisiche, mentali o linguistiche, possono ancora rappresentare ostacoli significativi, il messaggio di "Open Always Wins" risuona come un richiamo alla diversità e alla volontà di superare ogni limite.