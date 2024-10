One UI 7 è fluidissima, questo video mostra le curatissime animazioni

Un recente video pubblicato su X ha illustrato le nuove animazioni di passaggio tra app e widget nella One UI 7 di Samsung, anticipando un'esperienza utente notevolmente più fluida.

Le immagini mostrano tempi di reazione quasi istantanei ai tocchi e gesti dell'utente, promettendo miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti. Le prestazioni ottimizzate potrebbero indirizzare la critica comune verso l'interfaccia One UI, spesso considerata meno scorrevole rispetto ad altre skin Android concorrenti.

Questo aggiornamento di Samsung promette quindi di elevare l'esperienza utente, colmando il divario con i rivali come OnePlus, che di recente ha messo in evidenza, durante il lancio di Oxygen OS 15, una maggiore fluidità nelle proprie animazioni rispetto alla One UI 6 di Samsung.

L'atteso aggiornamento One UI 7, basato su Android 15, non si ferma soltanto alle animazioni migliorate, ma estende le sue novità a icone rinnovate, la possibilità di scegliere tra un menu delle notifiche diviso o unificato e un'interfaccia della fotocamera completamente rivista. Inoltre, tra le funzioni attese si annovera la ricerca semantica per le foto e una nuova feature ispirata al Dynamic Island di Apple.

Il debutto dell'aggiornamento nelle versioni beta pubblica e stabile sui Samsung Galaxy S24 sarà decisivo per verificare se le promesse di fluidità saranno mantenute in tutte le aree dell'interfaccia utente. L'interesse degli appassionati è alto, in quanto un'esperienza software migliorata è essenziale per un utilizzo quotidiano più piacevole e efficiente del dispositivo.