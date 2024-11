One UI 7.0: tutto quello che sappiamo sulla nuova interfaccia utente di Samsung

Samsung ha confermato che One UI 7.0, il prossimo importante aggiornamento della sua interfaccia utente per dispositivi mobili, non sarà rilasciato nel 2024 come inizialmente previsto, ma vedrà la luce all'inizio del 2025. L'annuncio è stato fatto durante la Samsung Developer Conference 2024 (SDC24).

La decisione di posticipare il rilascio è dovuta alla portata e all'importanza di questo aggiornamento, che richiede più tempo di sviluppo prima di essere pronto per il pubblico. One UI 7.0 è infatti descritto come uno degli update più significativi realizzati dall'azienda negli ultimi anni.

One UI 7.0 mira a semplificare e a rinnovare completamente l'esperienza utente con i dispositivi Samsung.

Alla SDC24, Samsung ha rivelato che il tema centrale di One UI 7.0 sarà quello di suscitare una risposta positiva ed emotiva negli utenti durante l'interazione con l'interfaccia. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda sta lavorando su un nuovo design incentrato su tre elementi principali:

Semplicità : puntare a una semplicità funzionale in tutta l'interfaccia utente.

: puntare a una semplicità funzionale in tutta l'interfaccia utente. Impatto : creare una nuova esperienza distintiva per One UI.

: creare una nuova esperienza distintiva per One UI. Emotività: implementare elementi dell'interfaccia, in grado di suscitare una risposta emotivamente positiva negli utenti.

Questo approccio si tradurrà in un profondo rinnovamento sia dell'aspetto visivo che delle funzionalità di One UI. Tuttavia, molti dettagli specifici non sono ancora stati confermati o potrebbero subire modifiche prima del rilascio finale.

Sebbene molti aspetti possano ancora cambiare, diverse indiscrezioni e anticipazioni hanno rivelato alcune delle possibili novità di One UI 7.0:

Animazioni e transizioni fluide per modernizzare la sensazione complessiva dell'interfaccia

Introduzione della funzione "Galaxy Avatar", anche se i dettagli non sono ancora noti

Ridisegno delle icone per molte (se non tutte) le app Samsung

Nuova area delle notifiche e dei toggle rapidi, con maggiori opzioni di personalizzazione

Accesso rapido alle notifiche e ai toggle in base alla parte della barra di stato da cui si effettua lo swipe

Redesign di alcune app Samsung, tra cui l'app Fotocamera con un'interfaccia più pulita

Possibile introduzione di una nuova app "Cloud" per servizi di backup

Miglioramenti ai controlli parentali

Potenziale integrazione di più funzionalità di Good Lock

Maggiore stabilità del sistema e fluidità delle animazioni

Opzione per disattivare completamente il thermal throttling

Potenziamento delle funzionalità di Galaxy AI, inclusi i riepiloghi delle notifiche

Miglioramenti alla sicurezza, in particolare nella modalità "Massime restrizioni" di Auto Blocker

Samsung prevede di rilasciare la versione pubblica di One UI 7.0 all'inizio del 2025. È probabile che la serie Galaxy S25 sia la prima a essere equipaggiata con il nuovo aggiornamento preinstallato.

Tuttavia, è attesa una versione beta di One UI 7.0 con disponibilità limitata entro la fine del 2024, che sarà compatibile con i device attualmente in commercio (come il Samsung Galaxy S24 Ultra che potete trovare su Amazon). Alcune indiscrezioni suggeriscono che il programma beta potrebbe essere lanciato tra l'11 e il 17 novembre.

I dettagli sulla compatibilità dei dispositivi e sulla disponibilità geografica della beta non sono ancora stati confermati ufficialmente. Maggiori informazioni saranno probabilmente rilasciate da Samsung nelle prossime settimane, man mano che ci si avvicina alla data di lancio del programma beta.

L'attesa per One UI 7.0 è alta tra gli utenti Samsung, dato che promette di essere uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni per l'interfaccia dei dispositivi Galaxy. Resta da vedere come queste promesse si tradurranno nell'esperienza utente finale, una volta che l'aggiornamento sarà disponibile al pubblico.