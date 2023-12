OnePlus 12, le prime unità hanno problemi di assemblaggio

In un recente evento di lancio in Cina, OnePlus ha svelato l'attesissimo OnePlus 12, promettendo un'esperienza top di gamma che avrebbe dovuto stabilito nuovi standard. Se da un lato il dispositivo vanta caratteristiche impressionanti, dall'altro sembra che alcuni utenti stiano incontrando problemi inaspettati per quanto riguarda la qualità costruttiva e le rifiniture.

Weibo, la popolare piattaforma cinese di social media, è diventata un punto di riferimento per gli utenti che esprimono preoccupazioni sul OnePlus 12. Numerose segnalazioni indicano un problema particolare nella qualità costruttiva e nelle rifiniture. Il problema riguarda l'assemblaggio dell'alloggiamento della fotocamera e della scocca del prodotto. Gli utenti hanno condiviso immagini che mostrano alcuni smartphone con fessure notevoli nella parte superiore o inferiore dell'alloggiamento, mentre altri le presentano su entrambe le estremità.

Inoltre, un sottogruppo di utenti ha segnalato la presenza di un'insolita quantità di colla intorno all'alloggiamento della fotocamera, sollevando dubbi sulla precisione di produzione complessiva del dispositivo.

L'entità di questi problemi rimane incerta, ma sembra che un numero considerevole di utenti abbia riscontrato il problema.

Il direttore generale di Redmi, Lu Weibing, è entrato nella conversazione (senza nominare esplicitamente OnePlus) accennando a potenziali carenze negli standard interni di controllo della qualità. Le sue osservazioni vanno dritte al punto, ma sono ovviamente da valutare tenendo conto che Weibing lavora per una diretta concorrente del marchio di Oppo.

Nel competitivo mondo degli smartphone, qualsiasi problema di controllo della qualità può avere un impatto significativo sulla reputazione di un brand. OnePlus dovrà agire in modo rapido e deciso per assicurare alla sua base di clienti che i problemi segnalati per il OnePlus 12 sono incidenti isolati e non indicativi di una tendenza più ampia. Solo il tempo ci dirà come si evolverà la situazione con l'avvicinarsi della data di lancio globale.