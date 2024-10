OnePlus 13 ha una data di lancio, ecco le prime immagini ufficiali

Il design del nuovo OnePlus 13 è stato svelato ufficialmente attraverso una serie di immagini sulla piattaforma social cinese Weibo, annunciando il lancio previsto per il 31 ottobre in Cina. Le immagini rivelano un design con lati più piatti e un modulo per le fotocamere più prominente e dotato del marchio Hasselblad.

Le modifiche apportate nel design suggeriscono potenziali miglioramenti nell'ergonomia e nell'estetica del dispositivo. Lo smartphone sembra mantenere la caratteristica slider per le notifiche, ma introduce cornici laterali lucide, simili ai recenti modelli di Google Pixel. Il OnePlus 13 sarà disponibile in varie colorazioni tra cui nero, blu e bianco, con una barra circolare che divide la sezione della fotocamera, arricchita dal logo "H" di Hasselblad in rilievo.

Il lancio di OxygenOS 15 è previsto per il 24 ottobre, promettendo diverse novità e miglioramenti.

Al di là dell'aspetto estetico, si vocifera che il OnePlus 13 possa includere funzionalità innovative come un lettore di impronte digitali ultrasonico, una batteria da 6000mAh e una tecnologia di ricarica simile alla MagSafe di Apple, probabilmente basata su Qi2. Queste specifiche, se confermate, potrebbero posizionare il OnePlus 13 come un forte contendente nel mercato degli smartphone di fascia alta. Il predecessore, OnePlus 12, è stato accolto come uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo dell'anno, incrementando così le aspettative per questo nuovo modello.

Con la sua presentazione imminente, è probabile che ulteriori dettagli emergeranno nei giorni che precedono l'evento di lancio. Con questi aggiornamenti, OnePlus sembra puntare a consolidare ulteriormente la sua posizione nel competitivo mercato degli smartphone.