OnePlus 13 non ha più segreti: più potente e duraturo, arriverà presto in Europa

OnePlus ha presentato il suo nuovo flagship in Cina, il OnePlus 13, annunciando che presto seguirà un lancio globale. Il dispositivo introduce un design rinnovato con lati e display piatti, a differenza del suo predecessore, OnePlus 12.

Progettato con una struttura in metallo e vetro, il OnePlus 13 si distingue per la sua isola circolare che ospita tre fotocamere sul retro ed è dotato di slider per la selezione della modalità di notifica e di un LED a infrarossi. Al suo interno, il OnePlus 13 è equipaggiato con l'ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, supportato da opzioni di RAM LPDDR5X fino a 24GB e memoria interna UFS 4.0 che raggiunge 1TB.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Il display AMOLED BOE X2 del OnePlus 13 ha una diagonale di 6,82 pollici con una risoluzione di 3168 x 1440 pixel, capace di raggiungere una luminosità di picco di 4500 nit. Questo schermo LTPO offre una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz, includendo anche la tecnologia di attenuazione PWM ad alta frequenza per ridurre l'affaticamento degli occhi.

La batteria da 6000mAh supporta una ricarica cablata da 100W e wireless da 50W, con la possibilità di ricarica wireless inversa di 10W. OnePlus continua la sua collaborazione con Hasselblad per il comparto fotografico, che include una fotocamera principale (Sony’s LYT-808), una ultrawide e una con teleobiettivo dallo zoom ottico 3x, tutte da 50 megapixel. Nella parte frontale si trova una fotocamera da 32 megapixel per selfie di alta qualità.

Un vero portento di smartphone

Oltre alle specifiche hardware di alto livello, il OnePlus 13 arriva sul mercato con il sistema operativo Android 15 preinstallato, arricchito dall'interfaccia utente OxygenOS 15 e da funzionalità come Rain Touch 2.0, che migliora l'usabilità del display sotto la pioggia. Il dispositivo ha implementato anche uno scanner per le impronte digitali ultrasonico integrato nel display.

Disponibile in tre colorazioni - Blue Moment (in pelle vegana), Dew Morning Light (bianco), and Obsidian Black - il OnePlus 13 ha un prezzo di partenza di 4499 yuan (circa 580 euro) sul mercato cinese. Per il lancio globale ci si aspetta un prezzo decisamente superiore.

Questo nuovo modello rappresenta un'evoluzione significativa nel portfolio di OnePlus, promettendo di rispondere alle necessità degli utenti più esigenti con prestazioni di livello superiore e innovazioni significative nel design e nelle funzionalità.