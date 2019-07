OnePlus 7 Pro: a partire da 499 euro con la nuova campagna di permuta

OnePlus ha annunciato la sua nuova campagna permute valida fino al 15 agosto che aggiunte 40 euro di bonus aggiuntivo al valore dello smartphone permutato.

OnePlus ha annunciato la sua nuova campagna permute valida fino al 15 agosto. Permutando un vecchio smartphone, è possibile acquistare la versione base di OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro. Per l’occasione, il produttore cinese offre 40 euro di bonus in aggiunta al valore stabilito per i device che si vogliono permutare.

In pratica, l’iniziativa consente di ottenere uno sconto dal valore variabile per l’acquisto di un nuovo dispositivo OnePlus dando in permuta il proprio smartphone. I dispositivi che possono essere permutati comprendono anche quelli di marchi concorrenti, come Apple, Samsung, Huawei, Sony, Xiaomi e Nokia. Sulla pagina dedicata del sito web, è possibile effettuare una simulazione che attraverso una serie di domande relative allo stato del nostro smartphone ci indica il valore stimato.

Tuttavia, sarà poi il team ad analizzare il dispositivo e a indicare l’importo esatto. Per un OnePlus 6T – per esempio – si può ottenere fino a 210 euro o per un iPhone fino a 820 euro. Per partecipare al programma, ci sono due modi: buono o rimborso. Nel primo caso, dopo aver accettato il valore dato dal team di controllo dello smartphone, si riceverà un buono da spendere entro trenta giorni su oneplus.com. Nel secondo caso, invece, si riceverà un rimborso entro 2-3 giorni lavorativi sulla base del valore dato al terminale che si sta permutando. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.