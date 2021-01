OnePlus 9 e 9 Pro: ricambia tutto

E’ ormai da mesi che riportiamo informazioni e rumors circa la famiglia di smartphone OnePlus 9, che arriverà presto. Ormai pare quasi sicuro che verrà scelta la formula dei 3 dispositivi: ci saranno quindi un modello standard, uno Pro e uno Lite.

Tornano quindi in formazioni unita e con l’ingresso di un nuovo esemplare Lite, dopo un secondo semestre 2020 segnato da un solo top di gamma. Azione voluta anche per lasciare spazio agli altri device dell’azienda che da pochi mesi abbracciano la fascia media.

Mentre le scorse indiscrezioni suggerivano che la lineup completa sarebbe arrivata a febbraio, le recenti informazioni condivise da Digital Chat Station riportano che il mese corretto è quello di marzo, tutti e 3 gli smartphone avranno un display dotato di foro contenente la fotocamera frontale.

Ma c’è di più. Finora abbiamo sempre riportato che tutti i pannelli sarebbero stati di tipo flat (piatti) mentre ora, sempre DCS, riporta che la sola variante Pro avrà una curvatura su entrambi i lati. Inoltre la diagonale misurerà 6,78 pollici e la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Stessa cosa per il display del modello base, con la differenza che quest’ultimo rimarrà piatto come avevamo ipotizzato in precedenza e sarà da 6,55 pollici. Il modello Lite invece lo avrà piatto con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sensibilmente più piccolo del modello base.

Sappiamo inoltre che entrambi – base e Pro – avranno un pese minore di 200 grammi e lo spessore sarà di 8 mm per il primo e 8,5 mm per il secondo. Ovviamente il SoC sarà lo Snapdragon 888 con ingenti quantità di RAM e delle batteria capienti, entrambi oltre i 4500 mAh ma, solo la versione Pro, con la ricarica Wireless.

Insomma, le informazioni su OnePlus 9 si mescolano tra loro ma è chiaro che più ci avviciniamo alla presentazione più saranno corrette.