OnePlus: un brevetto anticipa un nuovo meccanismo per nascondere le fotocamere

OnePlus ha registrato alcuni brevetti dedicati ad uno smartphone dotato di un nuovo, e ancora inedito, meccanismo con cui poter nascondere le fotocamere. Il funzionamento è totalmente diverso rispetto a quello di Concept One, prodotto non in commercio e basato sul vetro elettrocromico.

I produttori oggi devono trovare dei modi per posizionare i sempre più numerosi sensori fotografici senza peggiorare l’esperienza finale dei consumatori. In questo senso, OnePlus ha ideato una delle migliori ipotesi, grazie a Concept One. Durante gli scorsi giorni, lo stesso brand ha ottenuto l’approvazione da parte del WIPO Global Design Database per un brevetto in cui viene descritto un nuovo meccanismo quasi certamente meccanico.

Nelle immagini che accompagnano il brevetto è possibile vedere diverse disposizioni e un numero variabile di sensori fotografici. Tutte le possibilità contemplate, per il momento, hanno una forma circolare e presentano dei bordi in plastica. Il funzionamento sembrerebbe essere molto semplice: le fotocamere potranno essere coperte grazie a un apposito meccanismo.

In questo modo, i consumatori potranno accettarsi che queste delicate lenti siano protette quando, effettivamente, non vengono utilizzate. Trattandosi di un brevetto, è difficile dire se effettivamente è una tecnologia che sarà poi implementata in uno o più device.