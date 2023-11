OnePlus: il nostro smartphone è già bello così, la versione Pro non ci serve

OnePlus si sta preparando a presentare la sua ultima creazione, il OnePlus 12. Tuttavia, ciò che fa sorgere delle perplessità è la nomenclatura: OnePlus 12 non è l'atteso OnePlus 12 Pro. Il presidente di OnePlus Cina, Li Jie, ha recentemente fatto luce sulla strategia di denominazione, suggerendo un allontanamento dalla norma del settore.

Li Jie ha scritto su Weibo per spiegare le motivazioni dell'azienda, sottolineando l'impegno a dare priorità alla forza del prodotto piuttosto che compromettere le caratteristiche in una versione standard. Tradizionalmente, i produttori di smartphone introducono una "versione Pro" con caratteristiche di alto livello, per poi scendere a compromessi per creare una "versione standard" più economica. OnePlus, a quanto pare, vuole sfidare questa norma.

Secondo Jie, OnePlus intende offrire un'esperienza eccezionale in tutti gli aspetti del OnePlus 12, tra cui prestazioni, display, potenza del segnale, capacità di imaging, vibrazione e durata della batteria. L'azienda afferma che ognuna di queste caratteristiche è stata ottimizzata all'estremo, promettendo un dispositivo di punta che supera tutti gli smartphone Pro presenti sul mercato.

Tuttavia, la grande domanda rimane: Se il OnePlus 12 incarna davvero un flagship senza compromessi, avrà un prezzo aggressivo? Il OnePlus 11 mancava di alcune caratteristiche premium come la resistenza all'acqua, la ricarica wireless e la fotocamera a periscopio.

I fan OnePlus saranno lieti di sapere che il nuovo flagship sarà dotato di una fotocamera da 64MP e del supporto per la ricarica wireless. L'attesa è alta, con speculazioni sull'inclusione di una classificazione IP67 o IP68 per la resistenza all'ingresso di acqua e polvere.

Se il OnePlus 12, per includere tutte queste caratteristiche, richiederà un prezzo di listino più alto, perché non chiamarlo semplicemente OnePlus 12 Pro? Solo il tempo ci dirà se la strategia di OnePlus darà i suoi frutti.