Se siete alla ricerca di uno smartphone di buona fattura, che disponga di un ottimo comparto fotografico ma, soprattutto, di un design davvero unico, allora occhio a questa offerta Amazon perché, specie se siete appassionati di videogame, potrebbe decisamente solleticare la vostra curiosità!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è in sconto del 25% lo splendido OnePlus Nord 2 in una speciale edizione dedicata a Pac-Man, icona storica del mondo dei videogiochi, qui celebrato con uno smartphone davvero bellissimo, oggi venduto al prezzo concorrenziale di appena 399,00€, contro i 529,00€ del prezzo originale!

Si tratta indubbiamente di un ottimo affare, per un prodotto che trasuda stile da ogni poro, grazie all’attenzione che OnePlus ha infuso nel design del prodotto che, a partire dalla scocca, passando per il packaging e culminando con i contenuti extra nascosti tra i menù, ha ricevuto una brandizzazione pressoché totale a tema Pac-Man.

Il risultato è uno smartphone davvero unico, caratterizzato da un design pregevole, e da molte attenzioni che potrebbero incuriosire non solo i fan dello storico videogame, ma qualsiasi utente smartphone, vista la presenza di contenuti extra, ed a tema che, partendo dagli splendidi sfondi dinamici, potranno fare la gioia di tantissimi utenti.

Ma non è tutto qui, perché al di la del design a tema, ed anche a due anni di distanza dall’uscita originale (sebbene, lo specifichiamo, questa specifica edizione sia uscita solo l’anno scorso), OnePlus Nord 2 è un telefono che, tecnologicamente, si difende ancora molto bene sul mercato, a partire dal suo schermo: uno splendido Fluid AMOLED da 6,43” con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, capace di rendere la visione di qualsiasi contenuto, gaming compreso, davvero impareggiabile!

Parliamo, inoltre, di un display con tecnologia smart, capace di rilevare, tramite la fotocamera frontale, la luce dell’ambiente circostante, non solo per regolare la luminosità dello stesso, ma anche e soprattutto per ridurre i riflessi sul display, così che esso sia sempre ben visibile, in qualsiasi circostanza.

Anche la fotocamera è ottima, e grazie al suo triplo modulo da 50 MP con supporto AI e stabilizzazione ottica, OnePlus Nord 2 garantisce sia ottime foto che splendidi video, risultando così uno smartphone di buona qualità, non solo per il tempo libero, ma anche per il lavoro o per la creazione di contenuti digitali per uso social.

Capace di caricarsi in appena 15 minuti grazie al suo sistema di ricarica rapida, OnePlus Nord 2 è, in sintesi, uno smartphone ancora ottimo, e questa splendida edizione dedicata a Pac-Man, ricca di chicche ed attenzioni estetiche, non fa che rendere quello che è già un ottimo smartphone, ancora più appetibile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a completare quanto prima il vostro acquisto, così da evitare che l’offerta termini, o che il prodotto vada del tutto esaurito!

