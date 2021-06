OnePlus Nord CE 5G, l’azienda vi permette di vincerlo prima ancora della presentazione

La presentazione di OnePlus Nord CE 5G avverrà solo il 10 giugno prossimo, tuttavia l’azienda vuole già permettere ai più fortunati di voi di poterlo vincere grazie ad un concorso a premi. Non solo il futuro smartphone, potreste portarvi a casa anche tantissimi altri buoni sconto!

Il prossimo smartphone della famiglia OnePlus Nord sarà presentato tra una settimana esatta ma voi potreste già essere tra i fortunati utenti che riusciranno a vincerlo partecipando al concorso organizzato direttamente dall’azienda!

Come partecipare? Semplice, vi basterà recarvi alla pagina dedicata al concorso e cliccare il pulsante “Inviami una notifica“, il quale vi permetterà anche di rimanere aggiornati riguardo al lancio di OnePlus Nord CE 5G.

Nel caso non riusciate a vincere uno dei nuovi smartphone messi in palio dall’azienda, il concorso ha altri premi che stanno aspettando solo voi. È possibile vincere un buono sconto del 50% sull’acquisto delle OnePlus Buds Z, una riduzione del 30% sul prezzo di case e pellicole per gli smartphone del marchio oppure un voucher per la consegna gratuita di un ordine.

Per partecipare avete tempo fino alle ore 16:00 del 10 giugno 2021.

Ricordiamo che OnePlus Nord CE 5G è atteso con display OLED da 6,43″ a 90Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, 6GB o 8GB di RAM, 64GB o 128GB di memoria interna e una scocca in plastica sotto la quale è inclusa una batteria da 4500mAh in grado di ricaricarsi a 30W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico i più recenti rumor parlano di un sensore principale da 64MP, una fotocamera grandangolare da 8MP, un sensore i profondità da 2MP e una fotocamera frontale punch hole da 16MP.