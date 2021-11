OnePlus Nord N20, arrivano i primi leak (e sì, somiglia ad un iPhone)

L’annuncio della cancellazione di OnePlus 9T ha deluso molti fan di OnePlus, ma non è detto che entro la fine di quest’anno l’azienda non si rifaccia con il lancio di un dispositivo tutto nuovo. Nella giornata di oggi, un leaker affidabile ha condiviso alcune immagini di OnePlus Nord N20, il prossimo smartphone economico firmato OnePlus in arrivo (forse) a dicembre 2021.

Il predecessore di Nord N20 – Nord N10 – era stato lanciato l’anno scorso come “regalo di Natale” da parte di OnePlus; molto probabilmente, l’OEM farà lo stesso quest’anno, fissando l’uscita del nuovo smartphone poco prima delle festività natalizie. Intanto, sul web, iniziano a circolare i primi render di questo device “entry level” dal design “premium”: sì, perché OnePlus Nord N20 sembra essere proprio la copia di un iPhone.

La parte anteriore, ovviamente, è molto diversa (il caratteristico notch è sostituito da un foro per la fotocamera collocato in alto a sinistra), ma il retro e soprattutto i bordi ricordano un po’ l’estetica dei nuovi modelli di iPhone (dal 12 in poi). iPhone 12 e successivi, infatti, si presentano con bordi piatti e lucidi simili a quelli che ritroviamo su questo OnePlus. Sul retro, la disposizione degli obiettivi fa pensare ancora ad iPhone, anche se manca il grande quadrato che racchiude tutti i componenti necessari al funzionamento della fotocamera. Qui, gli obiettivi saranno uno da 48MP e gli altri due da 2MP.

Stando a quanto riportato da Steve Hemmerstoffer su 91Mobiles, lo schermo sarà un pannello AMOLED da 6,43″ con sensore per le impronte digitali in-display. Un’altra cosa che lo differenzia da iPhone è la presenza del jack per le cuffie, mentre sotto al cofano OnePlus monterà un SoC Snapdragon 695 con supporto per le connessioni 5G.