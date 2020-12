OnePlus Nord SE: edizione speciale più che nuovo smartphone?

Secondo quanto emerso in queste ore, OnePlus starebbe lavorando ad una versione speciale del suo smartphone medio di gamma: il OnePlus Nord. Il prossimo dispositivo dovrebbe chiamarsi OnePlus Nord SE e sarebbe stato sviluppato in collaborazione con il designer Joshua Vides, noto per le sue collaborazioni in altri settori, come ad esempio quello della moda, attraverso il marchio italiano Fendi.

Il rapporto è stato pubblicato dai colleghi di PhoneArena e viene sottolineato come il OnePlus Nord SE dovrebbe presentare solo alcune modifiche di tipo estetico, come un pannello posteriore ridisegnato ed alcuni sfondi personalizzati. Molto probabilmente, lo smartphone offrirà le stesse specifiche hardware dell’attuale OnePlus Nord, incluso un display AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G oltre a quattro fotocamere poste sul retro ed una doppia camera frontale.

Anche la batteria dovrebbe restare la stessa, con l’implementazione di un’unità da 4.115 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Il nuovo report andrebbe in controtendenza a quanto pubblicato nei giorni passati da Android Central, secondo cui il OnePlus Nord SE presenterebbe caratteristiche aggiornate, una batteria più grande da 4.500 mAh ed il supporto alla ricarica rapida da 65 W.

OnePlus non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo nè ha confermato la presunta partnership con Joshua Vides. Conferma arrivata invece dal famoso leaker, Max Jambor, attraverso un recente tweet, nel quale è stata postata un’immagine di quella che potrebbe essere la combinazione di colori del dispositivo in edizione speciale. L’immagine in questione mostrerebbe un logo OnePlus stilizzato nero su di uno sfondo bianco con bordi neri. Indagando sul profilo Instagram del design, è possibile notare come lo stile del logo sia in sintonia con e le sue creazioni.

L’azienda cinese potrebbe annunciare il OnePlus Nord SE nel corso del mese di marzo del prossimo anno, assieme alla nuova famiglia di OnePlus 9. I prossimi mesi ci forniranno sicuramente nuovi dettagli e potranno confermare o smentire quanto riferito in queste settimane.