OnePlus sta lavorando a una batteria da 7000mAh per i suoi smartphone

OnePlus e OPPO stanno lavorando intensamente per innovare il settore delle batterie per smartphone, mirando alla realizzazione di un'unità da 7.000mAh. Questo avanzamento rappresenterà un significativo miglioramento rispetto alle capacità generalmente offerte dagli smartphone mainstream attuali, che raramente superano i 5.000mAh.

Recentemente, l'incorporazione da parte di OnePlus della tecnologia Glacier Battery nel modello Ace 3 Pro ha introdotto l'uso delle batterie a base di silicio, le quali offrono una densità energetica maggiore rispetto alle batterie tradizionali. Questo permette di avere dispositivi con batterie più capienti mantenendo spessori e pesi ridotti. In particolare, l'Ace 3 Pro, nonostante la sua batteria da 6.100mAh, mantiene uno spessore inferiore ai 9mm e un peso di soli 207 grammi.

La nuova iniziativa potrebbe culminare con la presentazione di uno smartphone di fascia media o alta equipaggiato con una batteria da 7.000mAh, che non necessariamente comporterà un aumento significativo di spessore e peso grazie all'utilizzo delle batterie al silicio.

Altri competitor come Honor e Xiaomi hanno già adottato simili tecnologie nei loro ultimi prodotti, suggerendo un trend in crescita verso dispositivi più efficienti e compatti senza compromettere la durata della batteria.

I precedenti tentativi di includere batterie da 7,000mAh in smartphone come il Samsung Galaxy F62 e il Galaxy M51 hanno dimostrato la fattibilità di tali capacità, superando i limiti tradizionali. Questi sviluppi indicano una promessa base per un futuro in cui la durata della batteria non sarà più un limite critico per le prestazioni e l'usabilità degli smartphone.