OnePlus Watch 3 potrebbe arrivare anche in versione Pro

A quasi un anno dal lancio del OnePlus Watch 2, smartwatch Wear OS apprezzato per la sua notevole autonomia grazie al doppio chipset, iniziano a emergere indiscrezioni sul suo successore. OnePlus, che ha recentemente ampliato la sua gamma di smartwatch con il modello più economico OnePlus Watch 2R, sembra intenzionata a puntare ancora più in alto nel 2025 con una versione Pro del suo prossimo smartwatch.

La notizia dell'esistenza del OnePlus Watch 3 Pro arriva da AssembleDebug, un esperto di analisi del codice di Android Authority, che ha scovato riferimenti al nuovo smartwatch all'interno dell'ultima versione dell'app OHealth. Il codice rivela anche l'esistenza di un Oppo Watch X2 Pro, confermando la strategia di rebranding che lega i due marchi. Come già accaduto con il OnePlus Watch 2, che altro non è che una versione rimarchiata dell'Oppo Watch X, il OnePlus Watch 3 Pro verrà commercializzato in Cina e in alcuni mercati asiatici come Oppo Watch X2 Pro.

Purtroppo, il codice dell'app non fornisce ulteriori dettagli sulle caratteristiche del OnePlus Watch 3 Pro.

Sebbene le informazioni siano ancora scarse, possiamo ipotizzare che il OnePlus Watch 3 Pro si differenzierà dal modello standard per alcune caratteristiche premium.

Design e materiali: È probabile che il OnePlus Watch 3 Pro sfoggi un design più raffinato con materiali di pregio, come acciaio inossidabile o titanio, per giustificare il prezzo più elevato.

Funzionalità avanzate per la salute: Potrebbe integrare sensori più sofisticati per il monitoraggio della salute, come l'ECG per l'elettrocardiogramma e il sensore di temperatura corporea.

Connettività LTE: Per una maggiore indipendenza dallo smartphone, il OnePlus Watch 3 Pro potrebbe offrire la connettività LTE, consentendo di effettuare chiamate e utilizzare app anche senza lo smartphone nelle vicinanze.

Per quanto riguarda il modello standard, le indiscrezioni suggeriscono che il OnePlus Watch 3 potrebbe mantenere il potente chip Snapdragon W5 del modello attuale, affiancato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Qualcomm non ha ancora annunciato un successore del suo chipset di punta per wearable, quindi è plausibile che il OnePlus Watch 3 Pro utilizzi lo stesso SoC.

I documenti depositati presso la FCC (Federal Communications Commission) indicano una batteria da 648mAh, un aumento significativo rispetto ai 500mAh del OnePlus Watch 2, che già vanta un'ottima autonomia.

Un'altra novità interessante riguarda la possibile presenza di una corona girevole per la navigazione nell'interfaccia utente, un'aggiunta che migliorerebbe l'esperienza d'uso rispetto alla corona rotante, puramente estetica, del OnePlus Watch 2.

OnePlus presenterà la serie OnePlus 13 a livello globale il 7 gennaio 2025, ma è improbabile che il OnePlus Watch 3 e la sua variante Pro vengano lanciati nella stessa occasione. Un periodo più plausibile per il lancio potrebbe essere la fine di febbraio, in concomitanza con il Mobile World Congress 2025.

Il OnePlus Watch 3 Pro si preannuncia come uno smartwatch di fascia alta con caratteristiche innovative e un design premium. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e la conferma ufficiale da parte di OnePlus per scoprire tutte le novità che ci riserverà il prossimo smartwatch di punta dell'azienda cinese.