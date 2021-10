OnePlus Watch Harry Potter Edition è ufficiale, c’è però una brutta notizia

Solo qualche giorno dopo il primo teaser sui canali aziendali, OnePlus Watch Harry Potter Edition è ora ufficiale. La divisione indiana di OnePlus ha infatti scelto la saga fantasy tratta dai romanzi di J.K. Rowling per la prima edizione speciale del suo smartwatch, che porta in aggiunta dettagli estetici e feature esclusive.

I ragazzi cresciuti con le avventure del giovane mago e le ambientazioni della scuola di Hogwarts sono ormai diventati adulti, ma non per questo la loro passione è diminuita. Il franchise di Harry Potter attira infatti tutt’ora questa fascia di pubblico con gadget di ogni genere, ma anche con articoli da collezione in grado di raggiungere anche un prezzo anche piuttosto elevato.

L’edizione speciale dello OnePlus Watch non fa eccezione: il device presenta infatti oltre a una cassa color rame il marchio di Harry Potter in bassorilievo sul cinturino di pelle marrone ed è venduto in una scatola da collezione che richiama nella forma l’ingresso di Diagon Alley come lo si vede nel film ispirato al primo volume della saga, Harry Potter e la pietra filosofale.

OnePlus Watch Harry Potter Edition presenta anche molteplici personalizzazioni dell’interfaccia utente, che spaziano dalla presenza di sei quadranti a tema (due ispirati a Harry Potter e quattro alle case di Hogwarts Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero) a una serie di animazioni speciali che richiamano la magia anche per la ricarica. Potete vedere tutti i dettagli di questa edizione speciale nel video di presentazione dedicato:

Personalizzazioni a parte, il dispositivo presenta una scheda tecnica identica a quella della versione standard di OnePlus Watch. Il primo smartwatch di casa OnePlus, presentato a inizio anno insieme ai nuovi OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro, può vantare uno schermo AMOLED da 1,39 pollici, una batteria da 402mAh che garantisce fino a 14 giorni di autonomia arricchita dalla ricarica rapida Warp Charge e una serie di sensori per monitorare una serie di parametri, tra cui frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Ci sono brutte notizie però per i fan europei di Harry Potter: OnePlus ha infatti riservato questa novità, almeno per il momento, al mercato indiano, senza esprimere l’intenzione di volerlo commercializzare anche sul mercato internazionale. Ad ogni modo, il prezzo di OnePlus Watch Harry Potter Edition è fissato a 16990 rupie, l’equivalente di circa 200 euro.