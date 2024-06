Oggi questa stampante portatile COSTA LA METÀ con coupon: CHE AFFARE! (-50%)

Se siete alla ricerca di una stampante portatile per smartphone che unisca qualità, praticità e un prezzo contenuto, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La mini stampante Bisofice è disponibile infatti a soli 14,99€ rispetto ai classici 29,99€. Il dispositivo termico senza inchiostro è la soluzione ideale per stampare foto in mobilità, e grazie al coupon in pagina potrete ottenere una riduzione sul prezzo del 50%!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Mini stampante Bisofice, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante portatile per smartphone targata Bisofice è l'ideale per chi cerca una soluzione rapida e comoda per stampare foto, etichette, note e molto altro direttamente dal proprio smartphone. Grazie alla connessione Bluetooth, compatibile sia con sistemi Android che iOS, e all'uso di un'app dedicata, vi permette di lavorare con stampe flessibili e personalizzate, adattandosi a varie esigenze di formato, dimensione del carattere e profondità.

Essendo priva della necessità di stampare con inchiostro è dotata di una testina da 203 DPI, utile per produrre invece foto chiare e di alta qualità grazie al sistema termico: perfetta per gli studenti che hanno bisogno di stampare appunti o grafici in maniera ecologica. A questo prezzo è anche un regalo ideale per appassionati di fotografia e professionisti, inoltre è particolarmente portatile grazie alla sua batteria da 1.000mAh, pronta a durare per una settimana, e alle dimensioni ridotte di soli ‎13,9 x 4,5 x 11,3 cm per 147 grammi.

Con un costo di 14,99€, la stampante portatile per smartphone Bisofice rappresenta un'ottima scelta per chi cerca una soluzione di stampa comoda ed ecologica, oltre che un regalo adatto per praticamente chiunque. Che sia per studio, lavoro o semplicemente per stampare in tempo reale qualunque ricordo, questa mini stampante si adatta perfettamente a moltissime esigenze! Ricordatevi di utilizzare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 50%.

Vedi offerta su Amazon