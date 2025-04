Resistenza superiore e IA a prezzo di saldo, OPPO A5 Pro annunciato in due varianti

OPPO ha ufficializzato oggi l'arrivo di due nuovi modelli nella sua popolare Serie A: OPPO A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G. Questi smartphone introducono un livello di robustezza e affidabilità notevole per la loro fascia di mercato, evidenziato dalle certificazioni IP69, IP68 e IP66 contro acqua e polvere, e dalla certificazione Military-Grade Shock Resistance, attestante la resistenza agli urti secondo standard militari.

Oltre alla durabilità, i dispositivi integrano funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come AI LinkBoost e BeaconLink per ottimizzare la connettività, AI GameBoost per migliorare l'esperienza di gioco, e una batteria da 5.800mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC, mirando a offrire un'esperienza d'uso affidabile in diverse condizioni, incluse attività all'aperto e intrattenimento.

I nuovi OPPO A5 Pro ripropongono l'estetica sottile e leggera tipica della Serie A. Sono disponibili in tre colorazioni: Black Brown è comune a entrambi i modelli. La variante 5G è offerta anche in Olive Green, mentre il modello 4G è disponibile in Feather Blue. Le versioni Black Brown e Feather Blue presentano uno spessore di 7,76 mm e un peso di 194 grammi. La variante Olive Green è leggermente più spessa e pesante, con 7,86 mm e 195 grammi.

Le finiture variano a seconda del colore: Black Brown ha una texture opaca, Olive Green utilizza una finitura in pelle vegana, mentre Feather Blue impiega la finitura OPPO Glow, progettata per conferire un effetto cangiante e resistere a impronte digitali.

Il punto focale dei nuovi A5 Pro è la loro resistenza fisica. Le certificazioni IP69, IP68 e IP66 indicano una protezione completa non solo contro l'immersione in acqua, ma anche contro getti d'acqua ad alta pressione e temperatura, oltre che contro l'infiltrazione di polvere. Questo risultato è ottenuto tramite una sigillatura accurata della scocca: le aperture sono protette da anelli in silicone e adesivi, mentre per le componenti interne più delicate è stato adottato un sistema a doppio strato con adesivo in schiuma e dispensazione. A complemento della resistenza ai liquidi, è presente la funzione Splash Touch di OPPO, che permette al touchscreen di funzionare correttamente anche quando è bagnato o unto.

La resistenza si estende agli urti e ai graffi. Il display è protetto da un vetro doppio-temperato migliorato, che secondo OPPO offre una resistenza alle cadute superiore del 160% rispetto ai vetri doppio-temperato standard. La struttura interna è rinforzata da una cornice in lega di alluminio ad alta resistenza (AM04) per proteggere la scheda madre. Componenti vitali come fotocamera, motore di vibrazione, altoparlanti e batteria sono ulteriormente protetti da un'imbottitura in spugna che assorbe gli urti.

Questa costruzione ha permesso agli A5 Pro 5G e 4G di ottenere la certificazione Military-Grade Shock Resistance, basata sul superamento di quattordici test ambientali severi che simulano condizioni di utilizzo estreme (basse/alte temperature, impatti, contaminazione da detriti).

Sul fronte della connettività, i dispositivi utilizzano un'antenna Surround 360° e algoritmi AI LinkBoost per ottimizzare la stabilità del segnale, anche in aree con copertura debole. La funzione BeaconLink consente di effettuare chiamate vocali via Bluetooth tra due dispositivi compatibili in assenza totale di segnale di rete cellulare. Entrambi i modelli supportano la doppia Nano SIM, con la versione 5G che aggiunge anche il supporto eSIM.

È stata introdotta una "Modalità Outdoor" che ottimizza le impostazioni di rete per un accesso più rapido, alloca maggiori risorse di sistema alle app lavorative e prolunga il tempo di spegnimento automatico dello schermo. Viene inoltre garantita la compatibilità con l'uso di diversi tipi di guanti.

Dal punto di vista hardware, OPPO A5 Pro 5G è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 6300, mentre la versione 4G adotta il Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Entrambi i modelli sono configurati con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione. È disponibile la funzione RAM Expansion di OPPO, che permette di utilizzare parte dello storage come RAM virtuale, raddoppiando di fatto la quantità di memoria volatile disponibile per il multitasking. Il sistema operativo è ColorOS 15, che include il Trinity Engine per ottimizzare fluidità e stabilità. OPPO dichiara che i dispositivi hanno superato i test interni per la certificazione "Fluency Protection" di 48 mesi, garantendo prestazioni fluide nel tempo.

Per il gaming, la funzione AI GameBoost regola dinamicamente il frame rate per mantenere la stabilità, con OPPO che dichiara fino to 5 ore di gioco continuo. Un sistema di raffreddamento a camera di vapore con grafite e gel termico contribuisce a mantenere basse le temperature durante l'uso intensivo.

Il display è un pannello Ultra Bright con luminosità di picco dichiarata di 1.000 nit, per una buona visibilità anche sotto luce solare diretta. L'audio è gestito da altoparlanti stereo, con una modalità Ultra Volume che può aumentare il livello sonoro fino al 300% del massimo standard.

La batteria integrata ha una capacità di 5.800mAh. OPPO afferma che la batteria è progettata per mantenere buone prestazioni per oltre quattro anni. È supportata la ricarica rapida 45W SuperVOOC, capace di portare la carica dallo 0% al 30% in circa 19 minuti.

Il sistema di fotocamere comprende un sensore principale da 50 MP, una fotocamera secondaria da 2 MP per i ritratti e una fotocamera frontale da 8MP. Una novità per questa fascia di prezzo è l'introduzione della funzione Livephoto, che registra brevi clip video (1,5 secondi prima e dopo lo scatto) associate alla fotografia. Sono presenti modalità software come Portrait Mode e AI Portrait Retouching. Data la resistenza all'acqua, è stata implementata anche una modalità specifica per la fotografia subacquea.

A livello di elaborazione e fotoritocco, gli A5 Pro integrano funzionalità AI derivate da segmenti superiori, tra cui AI Rimuovi Riflessi, AI Aumenta Nitidezza, AI Rimetti a Fuoco, AI Eraser 2.0 (per rimuovere oggetti indesiderati) e AI Studio (per creare modifiche stilizzate e GIF).

Prezzi e disponibilità

OPPO A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G sono disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi, 17 aprile 2025.

È attiva una promozione di lancio valida da oggi, 17 aprile 2025, fino al 17 maggio 2025, esclusivamente su OPPO Store online: