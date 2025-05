Oppo A5 Pro 5G è pronto a tutti gli imprevisti della vita (anche a lavoro)

OPPO ha recentemente presentato in Italia il nuovo A5 Pro 5G, segnando un passo significativo nell'evoluzione della popolare Serie A. Questo nuovo smartphone è stato lanciato ponendo particolare enfasi sulla sua notevole durabilità, abbinata a capacità avanzate di intelligenza artificiale, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo affidabile in diversi contesti, dalle avventure all'aperto al gaming e all'intrattenimento. OPPO A5 Pro 5G si presenta come una soluzione robusta e affidabile, progettata per resistere alle sfide della vita quotidiana senza sacrificare l'eleganza e le funzionalità moderne.

Una delle caratteristiche distintive dell'OPPO A5 Pro 5G è la sua eccezionale resistenza, che lo distingue nel suo segmento di mercato. Lo smartphone è dotato di resistenza all'acqua e alla polvere di livello flagship, superando gli standard tipici anche per i dispositivi di fascia alta. Questa difesa a tutto tondo significa che OPPO A5 Pro 5G è protetto non solo dall'immersione in acqua, ma anche da spruzzi d'acqua ad alta temperatura e alta pressione, oltre che dall'intrusione di polvere.

Alla base di questa protezione completa c'è una scocca realizzata con una soluzione microporosa in PET per una protezione aggiuntiva. Questi accorgimenti ingegneristici garantiscono un'eccezionale resistenza all'acqua ben al di sopra della sua categoria. La certificazione IP69 per la resistenza all'acqua attesta che OPPO A5 Pro 5G può essere utilizzato in prossimità o a contatto con l'acqua con totale tranquillità. Può sopravvivere a scenari come un acquazzone torrenziale o un'immersione accidentale.

A completare questa protezione, la funzione Splash Touch di OPPO garantisce un funzionamento fluido anche con uno schermo bagnato od oleoso, rendendo l'utilizzo dello smartphone più semplice quando si è sotto la pioggia, si fa il bagno o si lavano i piatti.

Ma la durabilità dell'A5 Pro non si limita alla resistenza all'acqua e alla polvere. È stato progettato anche per resistere alle cadute e ai graffi. Lo schermo è protetto da un vetro a doppio temperamento migliorato, che offre una protezione dalle cadute superiore del 160% rispetto al tipico vetro utilizzato su altri dispositivi. Questa innovazione riduce significativamente il rischio di danni in caso di impatti accidentali. Per la copertura della scheda madre, un telaio in lega di alluminio AM04 ad alta resistenza protegge i componenti chiave. Inoltre, un'imbottitura in spugna salvaguarda la fotocamera, il motore per la vibrazione, gli altoparlanti, la batteria e altri componenti vitali assorbendo l'impatto in caso di collisione, agendo quasi come un airbag in miniatura.

Grazie alla sua costruzione robusta, sia all'interno che all'esterno, OPPO A5 Pro 5G ha ottenuto la certificazione di resistenza agli urti di grado militare. Questa certificazione è supportata da quattordici severi test ambientali, tra cui quelli per la resistenza a temperature elevate e basse, all'impatto fisico e alla contaminazione da detriti esterni.

Tali test rigorosi dimostrano la resilienza a tutto tondo dell'A5 Pro e lo posizionano come uno smartphone ideale per il lavoro e le avventure all'aperto. La certificazione MIL-STD 810H include test di caduta da più angolazioni e test di impatto ad alta intensità. Questa resistenza di grado militare e la capacità di gestire le sfide quotidiane lo rendono uno smartphone durevole per gli utenti moderni e con uno stile di vita attivo.

Design premium che affianca la robustezza

Nonostante la sua notevole durabilità, OPPO A5 Pro 5G mantiene l'iconico design leggero e ultrasottile della Serie A di OPPO. Questo dimostra che la robustezza non deve necessariamente compromettere lo stile e l'eleganza. Lo smartphone è disponibile in due eleganti colorazioni: Mocha Brown e Olive Green. Presenta un profilo eccezionalmente sottile, con uno spessore di soli 7,76mm e un peso di 194g.

Ogni colorazione è caratterizzata da un'eleganza senza tempo, con un aspetto e una sensazione distinti, realizzati attraverso processi di produzione avanzati. La versione Mocha Brown presenta una texture opaca eccezionalmente morbida al tatto. Allo stesso tempo, la finitura in pelle vegana dell'edizione Olive Green aggiunge una texture premium.

Questo design minimalista e i bordi piatti conferiscono un aspetto moderno e premium, mentre la finitura opaca resiste alle impronte digitali. OPPO A5 Pro è progettato per distinguersi, dimostrando che uno smartphone può essere sia resistente che esteticamente piacevole.

Connettività affidabile e prestazioni costanti

L'affidabilità dell'OPPO A5 Pro 5G si estende anche alla sua connettività. Grazie a un'antenna surround a 360° migliorata e ad algoritmi di ottimizzazione del segnale in AI LinkBoost, la copertura di rete viene mantenuta costante anche in aree con segnale debole, garantendo una ricezione affidabile.

Pensato appositamente per chi lavora all'aperto, l'A5 Pro introduce anche una Modalità Esterno (Outdoor Mode). Questa modalità ottimizza le impostazioni di rete per accelerare l'accesso alla rete, alloca più risorse di rete e CPU alle app di lavoro ed estende il timeout dello schermo per facilitare l'uso sul campo. Lo smartphone garantisce anche un funzionamento senza problemi con vari tipi di guanti, da quelli in pelle spessa a quelli impermeabili, rendendo più facile per gli utenti accedere a una vasta gamma di funzionalità del telefono senza interrompere il loro flusso di lavoro.

Anche le prestazioni sono altrettanto affidabili: A5 Pro è mosso dalla piattaforma MediaTek Dimensity 6300, abbinata a 8GB di RAM e 256GB di storage. Utilizzando la funzione di espansione RAM di OPPO, la quantità di RAM può essere effettivamente raddoppiata per migliorare la fluidità del multitasking. Ulteriori miglioramenti delle prestazioni derivano da ColorOS 15, che sfrutta il Trinity Engine proprietario di OPPO per potenziare la fluidità e la stabilità del sistema.

Grazie a queste ottimizzazioni e altro ancora, OPPO A5 Pro 5G ha superato tutti i test nella certificazione 48-month Fluency Protection dell'azienda, garantendo che mantenga prestazioni fluide anche dopo quattro anni di utilizzo.

Gaming e fotografia potenziati dall'intelligenza artificiale

Utilizzando la più recente tecnologia AI, OPPO A5 Pro 5G offre esperienze di gioco e multimediali fluide e coinvolgenti per migliorare l'intrattenimento mobile. L'AI GameBoost ottimizza dinamicamente i frame rate per diversi giochi, offrendo sessioni di gioco più scorrevoli. Un sistema di raffreddamento a camera di vapore ultra-efficace, dotato di 1.100 millimetri quadrati di grafite e gel termico, garantisce che il dispositivo rimanga significativamente più fresco rispetto ad altri modelli nella sua fascia di prezzo, con una dissipazione del calore di 49,5 mA/°C.

Inoltre, il display Ultra Bright da 1.000 nit dell'A5 Pro garantisce immagini nitide anche sotto la luce diretta del sole. Abbinato a doppi altoparlanti stereo e a una modalità Ultra Volume che può amplificare il suono fino al 300% del suo volume originale, il dispositivo offre un'esperienza audio-visiva che immerge completamente gli utenti nell'intrattenimento cinematografico.

A garantire l'utilizzo per tutto il giorno è una batteria da 5.800mAh, testata per mantenere l'80% della sua capacità originale anche dopo quattro anni di utilizzo. Il supporto per la ricarica rapida SuperVOOC a 45W consente di caricare lo smartphone al 30% in circa 19 minuti, o al 10% in soli 5 minuti. Questo offre agli utenti l'energia necessaria per rimanere attivi senza il timore che il dispositivo si scarichi durante un'attività importante. Una carica completa richiede solo 83 minuti, assicurando tempi di inattività minimi tra un utilizzo e l'altro.

Per quanto riguarda l'imaging, l'A5 Pro introduce per la prima volta in questa fascia di prezzo la funzione Livephoto, che consente agli utenti di catturare ogni momento registrando video e audio di alta qualità 1,5 secondi prima e dopo lo scatto. Il sistema di fotocamere, che include una fotocamera principale Ultra-Clear da 50MP, una fotocamera dedicata ai ritratti da 2MP e una fotocamera frontale da 8MP, è ulteriormente migliorato con algoritmi di immagine integrati avanzati, oltre a Modalità Ritratto e Ritocco Ritratto AI per fotografie di alta qualità e naturali. L'A5 Pro dispone anche della funzione Fotografia Subacquea, consentendo agli utenti di scattare foto vivide ed espressive sotto la superficie dell'acqua.

OPPO AI Studio

Aggiungendo ulteriore creatività e praticità all'editing fotografico sull'OPPO A5 Pro 5G ci sono funzionalità AI di miglioramento delle immagini di livello flagship, tra cui AI Reflection Remover, AI Unblur, AI Clarity Enhancer, AI Eraser 2.0, oltre a AI Studio per trasformare le immagini in modifiche stilose e GIF animate. Il dispositivo include anche Dual-View Video, che consente la registrazione simultanea dalle fotocamere anteriore e posteriore, perfetto per catturare reazioni, creare vlog o condurre interviste.

Un'offerta da non perdere

Per celebrare il lancio di questo straordinario dispositivo, OPPO Store ha preparato delle offerte esclusive che rendono l'acquisto di questo dispositivo ancora più conveniente e irresistibile. OPPO A5 Pro 5G è infatti disponibile al prezzo di soli 249,99 euro.

Le opportunità per arricchire la tua esperienza, tuttavia, non mancano! Con un piccolissimo extra, potrai portare la tua produttività e il tuo intrattenimento a un livello superiore. Scegli il bundle che fa per te: aggiungendo solo 1 euro al prezzo base, potrai avere il tuo smartphone insieme al potente caricatore SuperVOOC da 45W, oppure potrai optare per il pacchetto che include lo smartphone e gli auricolari OPPO Enco Free2i, per un'esperienza audio immersiva e di alta qualità.

Non lasciarti sfuggire l'occasione di possedere uno smartphone all'avanguardia prezzo scontato. Visita subito Oppo Store e preparati a essere stupito dalla qualità e dalla resistenza di OPPO A5 Pro 5G, il compagno perfetto per la tua vita digitale. Non perdere tempo, queste promozioni sono disponibili per un periodo limitato!