OPPO A72 5G si avvicina: promette prestazioni soddisfacenti

La versione 5G di OPPO A72 è sempre più vicina. Dopo essere apparsa sul TENAA che ci ha fornito il quadro tecnico, ha fatto capolino nel database di Geekbench mettendo a segno dei risultati soddisfacenti considerando il segmento in cui dovrebbe inserirsi. Il dispositivo testato (numero di modello PDYM20) è equipaggiato con quello che dovrebbe essere l’inedito MediaTek 720 con frequenza di base a 2 GHz abbinato a 8 Gigabyte di RAM.

Una configurazione che ha permesso a OPPO A72 5G di raggiungere 513 punti in single-core e 1659 punti in multi-core. Un punteggio quasi identico a quello ottenuto dalla piattaforma Snapdragon 730 di Qualcomm che troviamo a bordo di dispositivi come Mi 9T. Insomma, parliamo di risultati che lasciano ben sperare per quanto riguarda le prestazioni.

Quanto alle caratteristiche tecniche trapelate, OPPO A72 5G dovrebbe prevedere anche una variante con 4 GB di RAM e un’altra con 6 GB. Il display IPS LCD dovrebbe essere da 6,5 pollici con refresh rate a 90Hz e foro per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Sul retro, invece, tre fotocamere (16 MP + 8 MP + 2 MP). Qualche dubbio sulla capienza della batteria che dovrebbe da 3.945 mAh o 4.040 mAh.

Insomma, qualche differenza rispetto al modello base OPPO A72 privo di connettività 5G annunciato lo scorso aprile. L’intensificarsi delle indiscrezioni, comunque, ci porta a credere che la versione in grado di connettersi al nuovo standard di rete sia ormai in dirittura d’arrivo.