Oppo A72 è ora ufficiale: arriverà in Europa insieme ad A52?

La serie “A” di Oppo è stata arricchita con A72, uno nuovo smartphone di fascia media. Il dispositivo potrebbe arrivare presto anche in Europa, insieme ad A52 (con cui condivide molte caratteristiche e il design). A parlare del possibile sbarco nel mercato del Vecchio Continente sono stati i colleghi di Winfuture.

Oppo A72 presenta un display IPS LCD con una diagonale di 6,5 pollici, una risoluzione FullHD+ e un foro in cui sarà collocata la fotocamera frontale da 16 MP. Nella parte posteriore troviamo quattro sensori fotografici (rispettivamente da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP) inseriti in un modulo di forma rettangolare e con gli angoli smussati.

Sotto la scocca troviamo il SoC di fascia media Qualcomm Snapdragon 665 (lo stesso di Oppo A52), la GPU Adreno 610, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una capiente batteria da 5.000 mAh. Come già detto, il dispositivo dovrebbe arrivare presto in Europa insieme a un altro recente prodotto, Oppo A52. Quest’ultimo (il cui costo di lancio per il mercato cinese è pari a 1.599 Yuan, circa 207 euro) presenta una scheda tecnica che comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 665, la GPU Adreno 610, 8 GB di RAM (LPDDR4X), 128 GB di memoria interna (UFS 2.1 ed espandibile tramite MicroSD), una batteria da 5.000 mAh e un display da 6,5 pollici.

Per il momento non sono state diffuse informazioni in merito al costo e alla disponibilità di Oppo A72. Durante i prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori informazioni. Ricordiamo che Oppo, oltre ad aver ufficializzato A12, ha anche portato in Italia Find X2 Neo, X2 Lite e X2 Pro Lamborghini Edition.