Se cercate una smart band che sia completa, ma anche abbordabile, e se al contempo volete approfittare di quelli che sono gli ultimissimi sconti del Cyber Monday 2022, allora fermatevi qui, perché quello che vi proponiamo è uno dei migliori affari in circolazione!

Su Amazon, infatti, è in sconto a soli 22,99€, la splendida smartband Oppo Band Sport, che viene scontata del 54% rispetto ai 49,90€ del prezzo originale, offrendosi così con un risparmio pari ad oltre 26 euro!

Un affare, per una smartband davvero ben fatta, che per un prezzo davvero ridicolo, si propone con tante modalità di allenamento e, soprattutto, un comparto tecnologico di tutto rispetto, a partire dal suo eccellenye display AMOLED da 1,1″, perfettamente leggibile anche in condizioni di forte luminosità, ed incastonato in un corpo che, in totale, non pesa più di 20 grammi!

Un peso minimo, per una smartband che non nasconde il suo animo sportivo e che, dunque, ha come obiettivo principale quello di non gravare, in termini di peso, sul polso dell’utente. Oltre ad un corpo leggero ed un ottimo display, ci sono poi i due classici, e sempre graditi, sensori per il monitoraggio della salute fisica, ovvero quello per il battito cardiaco, ed il sempre apprezzato sensore SpO2, che rendono Band Sport una scelta interessante per attività come la corsa, la camminata e persino il nuoto!

12 sono le discipline monitorabili, e grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, Oppo Band Sport può essere utilizzata anche in immersione! Dulcis in fundo, parliamo di un dispositivo che è in grado di accompagnarvi fino a 12 giorni, anche a piena attività, grazie ad una batteria capiente e performante.

Ciò detto, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata allo sconto, così che possiate acquistare questo prodotto subito, ad un prezzo molto competitivo, prima che le richieste esauriscano lo sconto o, peggio, il prodotto vada out of stock.

