OPPO: ecco il prototipo di smartphone con fotocamera sotto il display

OPPO ha pubblicato un video dove mostra un prototipo di smartphone con fotocamera frontale integrata sotto il display.

Alla ricerca di smartphone con cornici sempre più ridotte, i produttori hanno cominciato a sperimentare nuove tecnologie soprattutto in relazione alla posizione della fotocamera frontale. Dopo notch, meccanismi a scorrimento e fori sullo schermo, la prossima frontiera potrebbe essere la fotocamera integrata sotto il display. Nelle scorse ore, OPPO ha pubblicato un video mostrando uno smartphone con questa tecnologia integrata.

In realtà, si tratta di un dispositivo allo stato prototipale e su Twitter viene mostrata solo la parte superiore dello smartphone. Il sensore fotografico è in posizione centrale al di sotto del display. Dal video, non si evince la qualità dell’immagine scattata che rappresenta una delle più grandi sfide della nuova tecnologia. Infatti, il sensore viene in qualche modo coperto dallo schermo e prima che una tale soluzione possa essere resa disponibile sul mercato, è fondamentale raggiungere un livello soddisfacente dal punto di vista qualitativo.

https://twitter.com/oppo/status/1135393369113280512

Questo video ufficiale avvalora l’indiscrezione di qualche giorno fa che afferma che il produttore cinese potrebbe presentare già nel 2019 uno smartphone con la fotocamera frontale integrata sotto il display. OPPO non è la sola a lavorare su questa tecnologia. Sulla stessa strada ci sono Xiaomi e Samsung. Secondo quest’ultima, però, la tecnologia è ancora troppo prematura per essere commercializzata.

Come già detto, il terminale mostrato sembra in fase prototipale e per questo risulta difficile capire se davvero OPPO lo presenterà entro la fine dell’anno oppure dovremo aspettare ancora un bel po’. È certo però che il produttore di Shenzhen ha già portato a uno step successivo la nuova tecnologia di cui sentiremo sicuramente parlare nei prossimi mesi.