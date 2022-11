Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di qualità e, al contempo, volete approfittare delle splendide offerte del Black Friday 2022 di Amazon, allora occhio a questa news, perché il prodotto che vi presentiamo non solo è davvero ottimi in termini di qualità e apparato tecnologico, ma è anche e soprattutto venduto ad un prezzo sbalorditivo!

Vi segnaliamo infatti che, all’interno della nostra ricchissima rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, entrano oggi a far parte gli ottimi auricolari Oppo Enco Buds2! la seconda generazione di Enco Buds, originariamente già venduta ad un prezzo super accattivante, ovvero di appena 49,99€, ma oggi ancor più conveniente grazie alla promo Amazon, che abbassa il prezzo di acquisto a soli 19,99€!

Stiamo parlando di poco meno di 20 euro, per questi auricolati piccoli, ergonomici e potenti, e dunque imperdibili! Gli Oppo Enco Buds2, infatti, sono progettati per offrire una pulizia del suono eccezionale, offrendosi con una serie di attenzioni tecniche che, come immaginerete, sono tutte mirate ad ottenere la migliore pulizia del suono possibile, oltre che una grandiosa profondità del suono.

Si parte dai driver presenti negli auricolari, da 10 mm e con un diaframma placcato in titanio, così che il suono sia sempre cristallino e pulito, ed i bassi possano esprimere al meglio la propria profondità. Anche le camere sonore sono state disegnate per enfatizzare la qualità del suono e, in armonia con i driver, rendono il suo davvero complesso e ridefinito, offrendo il meglio della riproduzione sia che si tratti di musica, o anche solo di un podcast, offrendo il meglio della traccia in ascolto.

Dotati di un sistema di cancellazione attiva del rumore, e di controlli touch che, addirittura, permettono di controllare alcune funzioni del dispositivo collegato, come lo scatto della fotocamera, le Oppo Enco Buds2 sono accattivanti e funzionali, e godono di una batteria che è in grado di garantire fino a 7 ore di riproduzione senza interruzioni, che si estendono addirittura a 28 grazie all’ottima custodia di ricarica.

Insomma, un prodotto niente male che, venduto com’è a meno di 20 euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari di questo Black Friday 2022 di Amazon!

