Oppo Find X3 potrebbe avere un display con bordi estremamente curvi

Display curvo o non curvo? Questo è il problema! Da quando sono arrivati sul mercato, le opinioni si dividono in chi li accetta e li ammira dal punto di vista estetico e chi li reputa scomodi e ne farebbe volentieri a meno scegliendo i bordo piatti.

Samsung li ha portati per la prima volta in commercio a partire dal glorioso Galaxy S6 Edge e li usa tuttora negli smartphone della gamma S e della gamma Note. Si sono modificati e migliorati nel tempo, tuttavia la virata va verso l’appiattimento – o quasi – di tutti i display tranne in quelli dei modelli della gamma Ultra che mantengono una curvatura più pronunciata.

Foto fornita da Letsgodigital

Oggi invece vogliamo mostrarvi un brevetto che è stato elaborato, sulla base di quello originale, da letsgodigital e raffigura uno smartphone Oppo con i bordi a “cascata” super curvi. L’angolo che li riguarda non sarà 90 gradi ma poco ci manca. La proprietà intellettuale è stata depositata nel 2019 ma la CNIPA ha avuto il permesso di renderlo pubblico solo oggi. Dalla documentazione si apprende che la fotocamera frontale è contenuta al di sotto del display e quest’ultimo sarà contraddistinto dallo stesso formato utilizzato da Sony in vari suoi smartphone: il 21:9.

Vista la comprovata mancanza di spazio, per collocare i pulsanti classici come quelli del volume, Oppo ha pensato di usare un inedito metodo: inserirli a fine del mid frame e l’inizio della back cover, li vedete nell’immagine come due linee bianche l’una di fronte all’altra. Nel profilo superiore invece trova posto il tasto accensione spegnimento e nella parte inferiore USB Type-C, slot SIM e Speaker di sistema.

Attualmente, a catalogo, Oppo ha degli smartphone con bordi curvi ma non così estremi come quelli raffigurati in questo brevetto. Uno smartphone del genere sarebbe sicuramente un esercizio di stile notevole ma, per avere un senso, dovrà essere anche sfruttato a dovere lato software.