Oppo illumina il Natale, offerte lampo a partire da 1,99€ e sconti per tutti

Mentre le festività si avvicinano, Oppo si trasforma nel tuo alleato ideale per regali straordinari e tecnologici che renderanno questo Natale davvero unico. Scopri con noi l'incredibile mondo di offerte smart, disponibili solo fino al 25 dicembre su Oppo Store, per dare vita a regali indimenticabili e rendere le festività ancora più speciali.

Immergiti nell'eleganza sottile e leggera della serie Reno. Oppo Reno10 Pro, a soli 479,99 euro, e Oppo Reno10 a 359,99 euro, sono delle perle di design dalle ottime prestazioni che regaleranno stile e funzionalità fotografiche avanzate per immortalare i momenti più speciali.

Per chi ama distinguersi, Oppo Find N2 Flip è un'opzione da non perdere a soli 999,99 euro. Proposto nei colori esclusivi Moonlit Purple e Astral Black, questo dispositivo non è solo uno smartphone, ma un'icona di stile e praticità, grazie allo schermo esterno da 3,26'' che consente di usare lo smartphone senza aprirlo a meno che non sia strettamente necessario.

Oppo A98, con il suo prezzo irresistibile di 279,99 euro, offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e convenienza. Una batteria da 5000mAh, una fotocamera IA da 64MP e uno spazio di archiviazione da 256GB (espandibile fino a 1TB) rendono questo smartphone una scelta intelligente per chi cerca il massimo dal proprio dispositivo senza svuotare il portafoglio.

Un altro regalo perfetto per gli appassionati di tecnologia è Oppo Pad2, disponibile a soli 549,99 euro fino al 25 dicembre. Non è solo un tablet, ma un compagno affidabile per rendere le tue giornate lavorative più smart e i tuoi momenti di svago ancora più speciali. Film, serie TV e i giochi Android più impegnativi saranno un piacere da portare con te durante le festività grazie a Oppo Pad2.

Gli amanti della musica ameranno gli Oppo Enco Air3i, auricolari di alta qualità a soli 44,99 euro. Mentre per chi cerca un accessorio versatile, Oppo Band Style è disponibile a soli 24,99 euro, il compagno perfetto per ogni tua attività sia quotidiana che sportiva.

E le sorprese non finiscono qui! Fino al 22 dicembre entra nel magico mondo delle offerte lampo su dispositivi IoT selezionati e accessori, con prezzi a partire da soli 1,99 euro, disponibili dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 24:00 ogni giorno.

Acquistando uno smartphone, puoi anche godere di uno sconto imperdibile del 40% su due dispositivi IoT a tua scelta. E per rendere le festività ancora più speciali, iscrivendoti alla newsletter entro il 25 dicembre, riceverai un pacchetto di coupon natalizi, inclusi sconti fino a 50 euro.

Il Natale di Oppo è un'esplosione di offerte smart. Scopri tutte le promozioni e trova il regalo perfetto per stupire chi ami, visitando la pagina dedicata su Oppo Store. La magia del Natale è appena cominciata!

