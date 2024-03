Oppo Pad Neo e Enco Buds2 Pro, compagni perfetti per l'intrattenimento che non svuotano il portafoglio

Al giorno d'oggi, trovare dispositivi che non solo soddisfino le esigenze quotidiane ma che trasformino anche l'esperienza d'uso in qualcosa di straordinario diventa sempre più cruciale. È qui che entrano in gioco due nuovi gioielli di OPPO: il Pad Neo e le Enco Buds2 Pro.

Unendo le potenzialità di un tablet versatile e ricco di funzionalità, come l'OPPO Pad Neo, alle prestazioni audio di alta qualità e la comodità delle Oppo Enco Buds2 Pro, si apre un mondo di possibilità per un intrattenimento coinvolgente e un'esperienza d'uso senza pari sia a casa che in movimento. Scopriamo insieme come questi due dispositivi si integrano perfettamente per offrire un'esperienza completa e soddisfacente.

Display coinvolgente per un intrattenimento immersivo

OPPO Pad Neo si distingue per le sue caratteristiche uniche che lo rendono un compagno ideale sia per l'intrattenimento casalingo che per l'ambiente scolastico ma anche per rimanere connessi quando si è in movimento. Con un ampio display da 11,4 pollici e un aspect-ratio di 7:5, questo tablet offre un'esperienza visiva ottimale che si adatta a varie attività, dall'uso quotidiano alla produttività.

Una delle caratteristiche distintive dell'OPPO Pad Neo è il suo pannello vivido e definito. Con una risoluzione di 2408 x 1720 pixel, una copertura della gamma colori NTSC del 96% e una luminosità massima di 400 nit, questo tablet offre una qualità visiva straordinaria per la sua fascia di prezzo. Il supporto ai contenuti HDR assicura un'esperienza di visione di alto livello per guardare film, video e serie TV con colori brillanti e dettagli nitidi.

Inoltre, la tecnologia hardware per la riduzione della luce blu e la regolazione intelligente della temperatura del colore proteggono la salute degli occhi, rendendo l'OPPO Pad Neo ideale per sessioni d'uso prolungate senza affaticamento visivo.

Un compagno versatile per la scuola e lo studio

Dotato del processore MediaTek Helio G99 e 8GB di RAM, l'OPPO Pad Neo offre prestazioni più che sufficienti per una varietà di attività, dal multitasking alla navigazione web passando per l'esecuzione dei giochi. La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD assicura che abbiate sempre abbastanza spazio per i vostri file, i vostri media preferiti e le app.

Grazie alle opzioni di connettività 4G, l'OPPO Pad Neo si rivela un compagno ideale per lo studio e l'apprendimento anche durante gli spostamenti lontani da un punto di accesso Wi-Fi. La modalità multi-finestra consente di utilizzare più app contemporaneamente, per esempio per fare riferimento a dei documenti mentre si lavora ad altri contenuti. La funzione Multi-screen Connect 2.0 permette di condividere lo schermo e i dati tra tablet e smartphone compatibili, rendendo più facile che mai accedere e condividere le risorse necessarie.

La lunga durata della batteria da 8000mAh e la ricarica rapida SUPERVOOC a 33W assicurano che il tablet sia sempre pronto all'uso, anche durante le lunghe sessioni di studio o i weekend fuori porta.

Immergiti nella tua musica ed effettua chiamate cristalline

Acquistare gli Oppo Enco Buds2 Pro in accoppiata con l'OPPO Pad Neo rappresenta un modo eccellente per potenziare ulteriormente l'esperienza d'uso complessiva.

I nuovi Enco Buds2 Pro offrono una qualità audio eccezionale grazie ai loro driver extra large da 12,4mm e alla membrana vibrante titanizzata, che assicurano una risposta istantanea e una riproduzione audio nitida e dettagliata. Con il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner, questi auricolari offrono un'esperienza audio immersiva e personalizzabile. Consentono inoltre agli utenti di regolare i parametri di ascolto secondo le proprie preferenze tramite l'app Enco Master Equaliser.

Sono dotati di funzionalità avanzate come il doppio microfono con tecnologia AI Clear Call per chiamate vocali ottimizzate e per la riduzione del rumore ambientale circostante, perfetto per chi deve partecipare a numerose riunioni online. Con un design leggero e la certificazione IP55 per la resistenza all'acqua e alla polvere, gli Enco Buds2 Pro sono comodi da indossare in qualsiasi situazione e possono resistere anche agli allenamenti o al maltempo.

Offrono infine un'eccellente durata della batteria, con fino a 8 ore di riproduzione per singola carica e fino a 20 ore con la custodia per il trasporto. Grazie al loro modulo Bluetooth 5.3, le Oppo Enco Buds2 Pro si abbinano facilmente ad OPPO Pad Neo, consentendovi di godere di un audio di alta qualità e di una libertà di movimento senza pari durante l'uso del tablet.

Un prezzo accessibile per prestazioni di alta qualità

Con un prezzo di 299,99€ presso Oppo Store per la versione da 8GB di RAM e 128GB di archiviazione, l'OPPO Pad Neo offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Questo tablet si distingue come un'opzione convincente per chi cerca un dispositivo versatile e performante senza dover spendere una fortuna.

Gli Oppo Enco Buds2 Pro da abbinare possono essere vostri in questi giorni, sempre su Oppo Store, per soli 29,99€, un prezzo decisamente conveniente per un paio di auricolari che non vi deluderanno.