Oppo Reno3 Pro 5G: rivelato il design e la batteria

Brian Shen, il vicepresidente di Oppo, ha recentemente rivelato le dimensioni della batteria e anticipato il design di Oppo Reno3 Pro 5G. Il dispositivo arriverà durane il prossimo mese e le aspettative sono molto alte, specialmente dopo il successo del suo predecessore. La società è infatti pronta a lanciare il primo device 5G dual-mode, compatibile con reti sia standalone che non standalone.

Shen ha pubblicato su Twitter un’immagine in cui era possibile apprezzare una porzione dello smartphone. Dopo appena 24 ore, alcuni esperti hanno diffuso la prima immagine di rendering frontale. Ciò che più è evidente è proprio il foro superiore, che conterrebbe la singola camera frontale. Esso apparirebbe molto piccolo, forse anche grazie alle notevoli dimensioni del display.

Lo schermo curvo, stando ad alcune indiscrezioni precedenti, potrebbe essere AMOLED, avere una risoluzione FullHD+ e una diagonale da 6,5 ​​pollici (con frash rate da 90Hz). Il corpo, con uno spessore di 7,7 mm, sarà in vetro.

Il vicepresidente ha anche confermato la capacità massima della batteria, compatibile con la ricarica rapida fino a 30 W: 4025 mAh. Rumor provenienti dalla Romania ci fanno pensare che Oppo Reno3 Pro 5G avrà il chipset Snapdragon 735, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, fotocamera frontale da 32 MP e una quad camera posteriore (con un sensore principale da 60 MP).

In answer to some comments – OPPO Reno3 Pro 5G has a 4025mAh battery, matching users needs of power and speed even with it's thickness of 7.7mm. 🤓

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 29, 2019