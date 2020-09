OPPO Reno4, la serie è in arrivo in Italia: ecco quando

OPPO si prepara a portare la serie Reno4 in Italia. La data scelta dal produttore cinese è il 1° ottobre, giorno in cui ha organizzato un evento che – per i motivi che ormai tutti conosciamo – si svolgerà online. La diretta potrà essere seguita sul canale YouTube del brand. Non sappiamo precisamente quali modelli della serie raggiungeranno il Bel Paese.

In Cina, infatti, sono stati annunciati Reno4 e Reno4 Pro e – solo qualche giorno fa – Reno4 SE, tutti smartphone 5G. I primi sono basati sullo Snapdragon 765G di Qualcomm, mentre l’ultimo è equipaggiato con il SoC MediaTek Dimensity 720. In altri mercati, come India e Thailandia, sono state annunciate le varianti 4G dei modelli principali che presentano alcune differenze rispetto alla controparte cinese.

Guardando l’immagine utilizzata per la diretta YouTube si fa riferimento al nuovo standard di rete. Dunque, in Italia dovrebbero arrivare almeno Reno4 e Reno 4 Pro 5G di cui ora ricordiamo le specifiche tecniche. In patria, il processore del colosso di San Diego è è abbinato a 8 Gigabyte di RAM (che possono arrivare a 12 GB su Reno4 Pro) e 128/256 Gigabyte di memoria interna. Altre caratteristiche comuni sono: fotocamera principale da 48 Megapixel, Android 10 con la nuova ColorOS 7.2 e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 65W.

Per il resto, ci sono alcune differenze. Reno4 integra un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ che ospita la doppia fotocamera anteriore (32 Megapixel + 2 Megapixel). Il sensore biometrico è integrato sotto lo schermo. Sul posteriore, il sensore da 48 Megapixel (f/1.7) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e un sensore da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo.

Reno4 Pro, invece, adotta un pannello AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e bordi curvi. Una sola fotocamera anteriore incastonata in un foro sullo schermo. Il comparto fotografico posteriore si completa con un teleobiettivo da 13 Megapixel (f/2.4) e un grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2) a fare compagnia alla fotocamera da 48 Megapixel. La batteria è da 4.000 mAh.

Appuntamento a giovedì 1° ottobre per scoprire tutte le novità!