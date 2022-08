La serie Oppo Reno rappresenta da sempre una famiglia di prodotti fondamentale per il successo del brand, con un riconoscimento nella sua storia positivo pressoché unanime da parte degli utenti.

A lato infatti dei più potenti ed “esclusivi” terminali della famiglia Find (ai quali Oppo ha da sempre prestato le maggiori attenzioni in termini di innovazioni e potenzialità hardware), i prodotti dell’ecosistema Reno hanno da sempre provato a sperimentare nuove vie, prendendo in prestito magari alcune funzionalità dei fratelli maggiori condendole però con un design esclusivo e ricercato.

Con le sempre maggiori e trasversali innovazioni all’interno del panorama smartphone moderno però le differenze fra queste due famiglie di device si sono sempre più assottigliate nel corso della storia recente. Mai come quest’anno però (soprattutto per uno dei due nuovi terminali appena presentati) le ambizioni della serie Reno arrivano a competere con il “mondo Find”, offrendo agli utenti prodotti ricercati e unici a livello di design ma con schede tecniche praticamente al pari con i fratelli maggiori. Scopriamo insieme quindi le novità della nuova Oppo Reno8 series!

Design come biglietto da visita

La nuova Oppo Reno8 series prevede la presenza di tre terminali. A lato della variante Lite presentata solo da qualche settimana, arrivano oggi in Italia anche i due terminali più pregiati di questa rinnovata proposta del portafoglio prodotti Oppo. Si tratta di Oppo Reno8 Pro 5G e Oppo Reno8 5G, due terminali che strizzano certamente l’occhio agli amanti dei design curati e ricercati ma che come detto in sede di apertura raggiungono questo risultato senza mettere in secondo piano le caratteristiche tecniche, sempre più migrate dal mondo top di gamma piuttosto che dalla fascia media del mercato smartphone.

Schede tecniche dei nuovi terminali

La voglia di stupire con una costruzione che vede estetica e materiali pregiati fondersi in maniera impeccabile viene enfatizzata dalla scelta di Oppo di non lesinare per quanto riguarda le potenzialità hardware di questi due nuovi terminali, con un occhio di riguardo certamente incentrato sul comparto multimediale.

A differenza del passato recente dove la variante “standard” della serie Reno di turno veniva castrata in maniera più importante rispetto alla relativa versione Pro, quest’anno si è assistiti a una diminuzione di questo distacco, con due schede tecniche per lo più sovrapponibili, con ovvie migliorie però esclusive della variante più pregiata.

Il riferimento diretto va ovviamente all’adozione (per la prima volta nella storia della famiglia Reno) del nuovissimo chip di immagine proprietario di Oppo MariSilicon X (visto in azione proprio quest’anno sui terminali della serie Find X5), con l’obiettivo di elevare le potenzialità fotografiche anche nel mondo Reno.

Prestazioni e velocità sono poi un punto cardine dell’esperienza per entrambi i nuovi modelli presentati, seppur l’approccio lato scheda tecnica preveda l’adozione di due diversi processori, realizzati però entrambi da MediaTek. Interessante la scelta di Oppo infine di continuare differenziare i modelli anche per quanto concerne le dimensioni, con la variante standard dotata di un pannello più compatto, andando così a offrire una soluzione in un mercato povero di opzioni in tal senso.

Oppo Reno8 5G Oppo Reno8 Pro 5G Dimensioni 160,0 x 73,4 x 7,67 mm – 179 g

161,2 x 74,2 x 7,3 mm – 183 g Schermo 6,4″, AMOLED Full HD (90Hz) 6,7″, AMOLED Full HD (120Hz) Processore MediaTek Dimensity 1300 MediaTek Dimensity 8100-Max NPU MariSilicon X Memorie 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM Comparto Multimediale Principale | 50MP IMX766, 1/1,56″, 1,0μm, f/1.8, FOV 86°, 7P lens, AF, closed-loop focus motor, 23mm equivalent focal length

Ultra wide camera | 8MP IMX355, 1/4″ 1,12μm, f/2.2, FOV 112°, 5P lens, 16mm equivalent focal length

Macro camera | 2MP GC02M1, 1/5″, 1.75 μm, f/2.4, FOV 89°, 3P lens, 22 mm equivalent focal lenght



Fotocamera Anteriore | 32MP IMX709, 1/2,74″, 0,8μm, f/2.4, FOV 85°, 5P lens, FF, 23mm equivalent focal length Principale | 50MP IMX766, 1/1,56″, 1,0μm, f/1.8, FOV 86°, 7P lens, Auto Focus, closed-loop focus motor, 23mm equivalent focal length, all pixel omni-directional PDAF, dual native ISO



Ultra wide camera | 8MP IMX355, 1/4″ 1,12μm, f/2.2, FOV 112°, 5P lens, 16mm equivalent focal length

Macro camera | 2MP GC02M1, 1/5″, 1.75 μm, f/2.4, FOV 89°, 3P lens, 22 mm equivalent focal lenght



Fotocamera Anteriore | 32MP IMX709, 1/2,74″, 0,8μm, f/2.4, FOV 90°, 5P lens, Auto Focus, open-loop focus motor

Batteria 4500mAh – 80W SUPERVOOC 4500mAh – 80W SUPERVOOC Sistema Operativo ColorOS 12.1 – Android 12 ColorOS 12.1 – Android 12

Prezzi e disponibilità della nuova Oppo Reno8 series

Dopo averveli raccontati nel dettaglio, parlando del design e delle nuove potenzialità hardware, ecco i prezzi nel dettaglio di questi due nuovi prodotti, disponibili con una promo di lancio fino al 30 di settembre attraverso Amazon e Oppo Store:

I nuovi Oppo Reno8 5G e Oppo Reno8 Pro 5G sono inoltre disponibili anche sullo store ufficiale Oppo, con inoltre la possibilità, grazie all’acquisto di uno di questi nuovi terminali, di poter vincere un biglietto per una partita di Champions League!