Oppo Summer Tour a Roma per la tappa finale

Roma, 29 luglio 2021 – Si concluderà a Roma dal 3 all’8 agosto presso la galleria commerciale “Porta di Roma”, l’OPPO Summer Tour, l’ultima iniziativa dell’azienda di Shenzhen alla ricerca dei nuovi volti della prossima campagna di comunicazione del brand, grazie alla fotocamera da 1 miliardo di colori dello smartphone OPPO Find X3 Pro.

Per tutta la settimana, OPPO sarà presente con una speciale area brandizzata all’interno del centro commerciale nella quale sarà possibile farsi scattare un ritratto da un fotografo professionista che utilizzerà la fotocamera da 1 miliardo di colori dello smartphone OPPO Find X3 Pro. I migliori scatti, quelli più originali e che saranno in grado di catturare realmente le diverse emozioni dei partecipanti, avranno l’opportunità di essere selezionati per diventare i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria OPPO.

Durante la tappa di Roma sarà anche possibile scoprire il mondo tecnologico e innovativo di OPPO, grazie a un team di professionisti che racconterà le caratteristiche dei nuovi prodotti, come la flagship line-up Find X3 Series e gli accessori wearable e audio che compongono l’ecosistema del brand.

Inoltre, l’OPPO Summer Tour sarà l’occasione per conoscere e interagire con numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del digital e dello sport. Il 3 agosto dalle ore 16:00 alle 18:00, sarà presente Stefano Sala, modello, musicista e personaggio televisivo.

Ma le sorprese non finiscono qui: nella giornata in cui sarà presente l’ospite speciale, tutti coloro che vorranno acquistare un device OPPO presso i punti vendita dell’elettronica di consumo presenti presso il centro commerciale “Porta di Roma”, potranno approfittare di esclusive promozioni ad hoc per alcune categorie di prodotto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.