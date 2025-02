Oppo Watch X2 è ufficiale, il migliore smartwatch Wear OS ha un nuovo design

OPPO, all'evento di lancio milanese che ha visto come protagonisti gli smartphone della serie Reno13, ha presentato oggi il suo nuovo smartwatch di punta, OPPO Watch X2, e gli auricolari OPPO Enco Buds3 Pro. Il wearable si propone di ridefinire gli standard del settore, combinando un design elegante e robusto con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, del fitness e una durata della batteria eccezionale. Gli auricolari si posizionano ad un prezzo estremamente competitivo.

Il migliore smartwatch Wear OS, lo sappiamo per certo

L'OPPO Watch X2, gemello di OnePlus Watch 3 che abbiamo già provato, si distingue per un design che fonde estetica e funzionalità. La cassa in acciaio inossidabile, abbinata a una lunetta in lega di titanio, conferisce allo smartwatch un aspetto sofisticato e una sensazione di leggerezza al polso. La finitura lucida, ottenuta tramite un processo di rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition) ecologico, non solo migliora l'estetica, ma garantisce anche una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione.

Il display OLED da 1,5 pollici, protetto da un vetro zaffiro spesso 1,25mm, offre un'ampia area di visualizzazione e una luminosità di picco di 2200 nit, assicurando una leggibilità ottimale anche sotto la luce solare diretta. La tecnologia LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) consente al display di adattare dinamicamente la frequenza di aggiornamento fino a 1Hz, migliorando l'efficienza energetica del 30% rispetto alla generazione precedente.

OPPO Watch X2 non è solo bello da vedere, ma è anche costruito per durare. Con certificazioni MIL-STD-810H, resistenza all'acqua IP68 e 5ATM, lo smartwatch è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto sia per l'uso quotidiano che per le attività all'aperto più impegnative.

L'OPPO Watch X2 è disponibile in due varianti: Lava Black, con cinturino sportivo in gomma fluorurata, e Summit Blue, con cinturino in pelle.

Uno dei punti di forza dell'OPPO Watch X2 è la sua straordinaria autonomia. Grazie alla tecnologia della batteria al silicio-carbonio di nuova generazione, lo smartwatch offre fino a 5 giorni di utilizzo in modalità Smart e fino a 16 giorni in modalità Power Saver. Questa tecnologia aumenta la capacità della batteria del 20% senza influire sulle dimensioni del dispositivo.

Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida consente di ottenere fino a 24 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica, eliminando l'ansia da batteria scarica.

L'architettura a doppio chip, con Snapdragon W5 e BES2800BP, permette una gestione efficiente dell'energia, consentendo allo smartwatch di passare senza interruzioni tra i sistemi Wear OS by Google e RTOS, garantendo prestazioni fluide anche con applicazioni complesse.

OPPO Watch X2 è dotato di sensori avanzati che offrono un monitoraggio completo della salute. La funzione "60S Health Check-In" consente di ottenere in soli 60 secondi un'analisi di parametri vitali come il livello di ossigeno nel sangue e la temperatura del polso. I dati possono essere consultati e condivisi tramite l'app OHealth, anche con professionisti sanitari.

Lo smartwatch offre anche un monitoraggio avanzato del sonno, identificando potenziali problemi come l'apnea notturna e il respiro irregolare. Funzionalità come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) forniscono informazioni utili per la gestione dello stress.

Per gli appassionati di fitness, OPPO Watch X2 offre oltre 100 modalità di allenamento, con rilevamento automatico degli esercizi e analisi dettagliate. Il GPS dual-frequency (L1 e L5) garantisce un tracciamento preciso della posizione durante le attività all'aperto.

Sono disponibili dati professionali per 11 sport, tra cui tennis e badminton, che monitorano metriche specifiche come il tipo e il conteggio dei colpi, aiutando gli utenti a migliorare le proprie prestazioni.

OPPO Watch X2 è mosso da Wear OS 5 di Google. Gli utenti possono rispondere a chiamate, messaggi, email e controllare la musica direttamente dal polso. Lo smartwatch è dotato di app essenziali come Gmail, Google Maps e Google Wallet, e supporta Google Fast Pair per una facile associazione con altri dispositivi. L'accesso a Google Play consente di scaricare app e quadranti personalizzati.

Ci sono anche le OPPO Enco Buds3 Pro

Contestualmente al lancio dell'OPPO Watch X2, OPPO ha presentato anche i nuovi auricolari true wireless Enco Buds3 Pro. Questi auricolari si distinguono per la loro straordinaria autonomia, fino a 54 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica, e per la certificazione TÜV Rheinland per la salute della batteria (Hyper Durable Battery), che garantisce una durata prolungata nel tempo.

Dotati di un driver extra-large da 12,4mm, gli Enco Buds3 Pro offrono un suono bilanciato e immersivo. Supportano la ricarica ultrarapida, un equalizzatore personalizzabile (Enco Master), la resistenza a polvere e acqua (IP55), la Dual Connection e Google Fast Pair.

Prezzi e disponibilità

OPPO Watch X2 sarà disponibile nei prossimi giorni nelle colorazioni Summit Blue e Lava Black al prezzo di 399,99€ su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica. Se siete anche alla ricerca di uno smartphone, Oppo Watch X2 può essere vostro acquistando un nuovo Oppo Reno13 Pro.

OPPO Enco Buds3 Pro saranno disponibili nei prossimi giorni nelle colorazioni Glaze White e Graphite Grey al prezzo consigliato di 49,99€, anch'essi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori.