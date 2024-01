Ormai lo smartphone dura molti anni, fiorisce il mercato dell'usato

Il mercato degli smartphone usati sta vivendo un periodo di crescita significativo, nonostante il settore abbia sperimentato il suo anno peggiore, degli ultimi dieci, nel 2023.

Secondo Rob Thubron, il mercato degli smartphone usati è in piena espansione, ma una tendenza preoccupante potrebbe influenzare le vendite: le persone stanno trattenendo i propri telefoni per oltre 40 mesi, riducendo il numero di dispositivi disponibili per la rivendita.

I motivi di questa inversione di tendenza, potrebbe essere dato dall'elevato numero di aggiornamenti software che le varie aziende offrono per i loro device. Samsung e Google, per esempio, si sono allineate recentemente alla politica di Apple, offrendo sette anni di aggiornamenti maggiori ai loro ultimi smartphone.

A differenza degli smartphone nuovi, che hanno subito un calo del 3,2% con 1,17 miliardi di unità spedite nel 2023, contrassegnando il volume annuale più basso degli ultimi dieci anni, le spedizioni di smartphone usati, e ricondizionati, sono aumentate del 9,5%, passando da 282,6 milioni a 309,4 milioni di dispositivi.

IDC (International Data Corporation) prevede un ulteriore aumento, stimando che le spedizioni di telefoni usati raggiungeranno 431,1 milioni di unità nel prossimo 2027, con un tasso di crescita annuo composto dell'8,8% dal 2022 al 2027.

Questo aumento è attribuito a cicli di aggiornamento prolungati, prezzi elevati nel mercato del nuovo e sfide macroeconomiche che spingono i consumatori verso modelli usati o ricondizionati anziché verso gli ultimi dispositivi rilasciati sul mercato.

Un'altro aspetto che ha aumentato l'espansione del mercato degli smartphone usati, è il voler spendere una cifra inferiore, rispetto al mercato del nuovo, per regalare ai propri figli uno smartphone.

Proprio in merito a questo aspetto, vi ricordiamo che recentemente, la deputata britannica Miriam Cates, ha mosso una proposta legislativa che suggerisce di vietare l'uso degli smartphone fino ai 16 anni per preservare la salute mentale dei più giovani, e prevenire i problemi legati al bullismo digitale proprio attraverso un'eccessiva fruizione dei social media.

La domanda chiave è se un divieto potrebbe effettivamente proteggere i giovani dagli impatti negativi dei social media o se limiterebbe la loro libertà di espressione, e connessione digitale, voi cosa ne pensate?

È utile proibire i social media fino a 16 anni? Sì è utile (81%) Non è utile (19%) Vota Scade fra tra 4 giorni Totale voti: 251 Vuoi cambiare la tua risposta?

Tuttavia, nonostante la crescita positiva, IDC emette un avvertimento sottolineando che il mercato dei dispositivi usati sta crescendo a un ritmo più lento rispetto alle previsioni, a causa della riduzione delle scorte e della debolezza della spesa dei consumatori.

Le persone, trattenendo i propri telefoni per oltre 40 mesi, stanno causando una carenza di scorte e una penuria per quanto concerne la presenza sul mercato dell'usato dei modelli più recenti.

Anthony Scarsella, responsabile della ricerca presso IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, rimarca, e approfondisce, proprio questo aspetto, affermando che con il prolungarsi dei cicli di aggiornamento nei mercati, l'acquisizione di inventario rimane la sfida principale per i rivenditori di telefoni usati, poiché la carenza persiste a causa dei clienti che mantengono i loro dispositivi.

Gli Stati Uniti hanno rappresentato quasi il 25% di tutte le spedizioni di telefoni usati nel 2023, con 81,1 milioni di unità, mentre il resto del mondo ha visto 227,6 milioni di spedizioni. La quota di ricavi degli Stati Uniti in questo settore è stata del 40,4%.

I dati di Counterpoint Research di aprile hanno evidenziato che gli iPhone dominano nel mercato dei telefoni ricondizionati, con un aumento del 16% nel 2022, portando la quota di mercato di Apple al 49%.

La maggior parte dei consumatori che acquistano smartphone ricondizionati optano per modelli di punta e "brand premium", contribuendo all'aumento dei prezzi medi di vendita.