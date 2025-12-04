Se cercate uno smartphone rugged 5G che non teme nulla, l'OUKITEL WP60 è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo telefono indistruttibile vanta caratteristiche impressionanti: display da 7,2 pollici, ben 48GB di RAM, 512GB di storage e una batteria monster da 10000mAh. Applicando il coupon da 50€, potrete portarlo a casa a soli 349,99€, un'occasione imperdibile per chi necessita di un dispositivo resistente certificato IP68/IP69K con fotocamera da 108MP e Android 15.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €50 durante il checkout

Prodotto in caricamento

OUKITEL WP60, chi dovrebbe acquistarlo?

L'OUKITEL WP60 è la soluzione ideale per professionisti che lavorano in ambienti estremi e appassionati di avventure outdoor che necessitano di uno smartphone affidabile e performante. Con le sue certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, vi accompagnerà senza timori in cantieri edili, escursioni in montagna, attività di campeggio o durante sessioni di lavoro sotto la pioggia. La batteria da 10000mAh elimina l'ansia di rimanere senza carica durante lunghe giornate lontani da prese elettriche, mentre il display da 7.2 pollici con 500 nit di luminosità garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo perfetto per consultare mappe, documenti tecnici o coordinare team di lavoro.

Questo dispositivo si rivolge anche a chi desidera un unico terminale potente per lavoro e intrattenimento, senza compromessi. Con 48GB di RAM espandibile e 512GB di storage, gestisce con facilità multitasking intenso, applicazioni professionali e archiviazione di grandi quantità di foto e video grazie al sistema fotografico da 108MP. Il processore Dimensity 7025 con connettività 5G assicura prestazioni fluide per gaming, streaming e videochiamate professionali. L'integrazione di Android 15 con Gemini AI e funzionalità come NFC per pagamenti contactless rendono il WP60 la scelta perfetta per chi cerca robustezza militare unita a tecnologia all'avanguardia, il tutto a un prezzo eccezionale di 349,99€ con coupon da 50€.

L'OUKITEL WP60 è uno smartphone rugged di nuova generazione che unisce robustezza estrema e tecnologia avanzata. Dotato di un eccezionale display da 7,2 pollici con refresh rate a 120Hz, offre un'esperienza visiva fluida e immersiva. Il cuore pulsante è il processore Dimensity 7025 abbinato a 48GB di RAM espandibile e 512GB di storage, garantendo prestazioni fulminee. Il comparto fotografico vanta una fotocamera principale da 108MP, perfetta per catturare ogni dettaglio, e una batteria mostruosa da 10000mAh con ricarica rapida 33W per un'autonomia straordinaria.

Vedi offerta su Amazon