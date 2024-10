Oura lancia il nuovo smart ring di quarta generazione

Oura, azienda finlandese leader nel settore degli smart ring, ha annunciato il lancio della sua quarta generazione di prodotto, Oura Ring 4. Con un design più elegante, una durata della batteria estesa e sensori più avanzati, questo nuovo modello promette di offrire informazioni ancora più accurate sullo stato di salute degli utenti.

L'Oura Ring 4 si distingue per i suoi sensori, ora completamente lisci e allineati con il corpo dell'anello, rendendolo più sottile e confortevole rispetto ai suoi predecessori. Con 18 percorsi di segnale, a fronte degli 8 della generazione precedente, e un nuovo algoritmo di "Smart Sensing", l'anello ottimizza automaticamente la lettura dei dati per garantire una costante precisione nonostante i movimenti quotidiani del gioiello.

Queste innovazioni si traducono in un miglioramento del 30% nella rilevazione dell'ossigeno nel sangue e una riduzione delle lacune nella rilevazione dei dati cardiaci sia di giorno che di notte.

L'estetica incontra la funzionalità in questa nuova iterazione di Oura Ring

Le modifiche non si limitano alla fisicità dell'anello. Oura sta anche aggiornando la sua app mobile, suddividendo i dati raccolti in tre categorie: "Today", "Vitals" e "My Health".

Quest'ultima offrirà approfondimenti a lungo termine sullo stato di salute dell'utente, come l'età cardiovascolare e la capacità cardiovascolare. La nuova versione dell'app è disponibile da oggi per tutti gli utenti, indipendentemente dalla generazione dell'anello in loro possesso.

Inoltre, l'azienda ha introdotto funzionalità esclusive per gli abbonati, tra cui la rilevazione automatica di frequenza cardiaca e attività fino a 40 esercizi diversi e nuovi approfondimenti sulle finestre di fertilità, utili non per prevenire, ma per favorire la gravidanza.

Oura Ring 4 può essere preordinato fin da oggi, con spedizioni previste a partire dal 15 ottobre 2024. I prezzi partono da 399 euro, con il primo mese di abbonamento incluso. Nonostante la concorrenza, come quella del Galaxy Ring di Samsung, il CEO di Oura, Tom Hale, ha affermato che i loro competitor sono indietro di due anni rispetto alle innovazioni proposte dalla sua azienda.