Panasonic Toughbook S1, il tablet rugged per quando il gioco si fa duro

Panasonic ha annunciato l’arrivo sul mercato di un nuovo tablet Android rugged dedicato al mondo del lavoro. Studiato per resistere alle situazioni più estreme e per essere utilizzato con una sola mano, Panasonic Toughbook S1 si adatta all’utilizzo in una grande varietà di ambienti lavorativi diversi.

Il Panasonic Toughbook S1 è realizzato in modo che con o senza la cinghia per l’utilizzo di cui è dotato sia confortevole da utilizzare con una singola mano. Con un peso che si aggira intorno ai 426g, relativamente contenuto nella sua categoria, Panasonic afferma che il tablet da 7″ è stato adatto all’utilizzo continuativo.

Parlando del display, il pannello è in grado di raggiungere una luminosità di 500 nit e la protezione con tecnologia anti-riflesso ne permette l’utilizzo anche all’aria aperta. Per evitare sgradevoli inconvenienti, il tablet è ottimizzato anche per l’utilizzo sotto la pioggia o con i guanti da lavoro. Lo stilo opzionale permette di firmare documenti o raccogliere firme.

La costruzione rugged rispetta gli standard MIL-STD-810H ed il prodotto è certificato IP65/67 contro l’ingresso di acqua e polvere.

“Il lavoratore mobile moderno merita un dispositivo informatico progettato per le sue esigenze quotidiane – non solo un altro tablet consumer in una custodia rigida con tutti i potenziali problemi che portano” ha detto Baris Koc, European Product Manager per l’informatica mobile rugged di Panasonic. “Il Toughbook S1 è quel dispositivo professionale per la forza lavoro mobile. È costruito senza compromessi per soddisfare le esigenze quotidiane molto specifiche e pratiche sia degli utenti che degli amministratori IT che li distribuiscono e della loro manutenzione“.

Il dispositivo è in grado di adattarsi ai diversi ambienti lavorativi e può essere equipaggiato opzionalmente tramite una porta gadget configurabile che offre la possibilità di utilizzare un lettore di codici a barre o una porta USB aggiuntiva.

Per garantire che il tablet rugged possa resistere per tutto il tempo in qualsiasi turno lavorativo, è dotato di uno slot con batteria “hot swappable” a sgancio rapido. Questo elimina la necessità di interrompere il lavoro, spegnere il dispositivo e rimuovere dei complicati pannelli per cambiare la batteria. Con due opzioni di dimensioni della batteria, il dispositivo può funzionare fino a 14 ore con una singola carica.

Sono presenti una fotocamera posteriore da 13MP con flash e una anteriore da 5MP per catturare immagini da allegare ai rapporti e per le videoconferenze con i colleghi. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Android 10 ed è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 660, 4GB di memoria RAM e 64GB di storage.

Il Toughbook S1 è Android Enterprise-ready e viene fornito in bundle con la suite Panasonic COMPASS di strumenti di gestione aziendale. Il Complete Android Services and Security package offre tutto ciò di cui un’azienda ha bisogno per configurare, distribuire e gestire i suoi dispositivi rugged Android Panasonic in modo sicuro.

Oltre a questo, i nuovo tablet per il mondo business è offerto con tre anni di garanzia ed è già disponibile all’acquisto, maggiori informazioni sul sito ufficiale del produttore.