Passa a Kena e ottieni 100 GB a soli 5,99€!

Se il vostro attuale operatore telefonico non risponde più alle vostre esigenze di connettività, potrebbe essere il momento di valutare un cambio con Kena. La sua ultima offerta mette a disposizione 100GB al mese al costo di soli 5,99€, con attivazione e spedizione della SIM incluse gratuitamente.

Un vero e proprio pacchetto di vantaggi, come evidenziato dalle grafiche sul sito web ufficiale, al quale potranno accedere coloro che dispongono di uno degli operatori telefonici compatibili. Fortunatamente, l'elenco è ampio e comprende operatori noti come Iliad, Poste Mobile, LycaMobile e molti altri. I 100GB offerti da Kena diventeranno ancora più interessanti attivando la ricarica automatica, che farà aumentare i giga mensili di altri 50.

Kena Mobile, chi dovrebbe abbonarsi?

Prendendo in considerazione il prezzo vantaggioso di soli 5,99€ al mese, Kena rappresenterà la scelta ideale per chi è alla ricerca di un piano conveniente ma allo stesso tempo ricco di giga. Sarà particolarmente indicato per coloro che fanno un uso intensivo di internet sul proprio smartphone o che utilizzano il proprio dispositivo come hotspot per collegarsi ad altri apparecchi, come ad esempio una smart TV, la quale, tra le altre funzionalità, consente anche di condividere lo schermo.

Il passaggio a Kena potrebbe rivelarsi ancora più vantaggioso e semplificato per chi proviene da un operatore compatibile, in quanto, in questi casi, non sarà necessario effettuare ulteriori procedure prima di attivare il servizio Kena. Inoltre, grazie all'attivazione e alla spedizione della SIM gratuite, Kena si dimostrerà la scelta perfetta per chi desidera cambiare operatore con il minor dispendio possibile, sostenendo esclusivamente il costo per il rinnovo dell'offerta.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata all'operatore, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che non è certo quanto terminerà l'offerta.

