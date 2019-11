Peak Design annuncia la nuova linea di zaini Everyday Line V2

Peak Design ha annunciato la nuova gamma di zaini, Everyday Line V2, che si arricchisce anche di due nuovi membri: Everyday Backpack Zip e Everyday Totepack. I nuovi modelli, che non si discostano dalla generazione precedente, introducono miglioramenti dal punto di vista estetico e dei materiali. La società afferma di aver accolto i feedback degli utenti per garantire una migliore esperienza di utilizzo e aumentare la resistenza.

Tutta la linea presenta le nuove cerniere “UltraZips” che sono 20 volte più resistenti agli strappi rispetto alle cerniere standard. L’azienda ha inoltre impiegato materiali più morbidi e flessibili. Sono ben sei i prodotti annunciati disponibili all’acquisto a partire da oggi 25 novembre in diverse varianti cromatiche.

La grande novità è lo zaino Everyday Backpack Zip che sostituisce la tradizionale chiusura magnetica dell’iconico Everyday Bakcpack con una singola cerniera a 270 gradi. Questo consente un rapido accesso a tutta l’attrezzatura trasportata, come fotocamere e obiettivi, da entrambi i lati. Non mancano i pratici FlexFold, i divisori personalizzabili capaci di adattarsi alle varie esigenze che permettono di ottimizzare lo spazio interno. È disponibile nella versione da 15L e 20L al prezzo rispettivamente di 175,95 e 202,95 euro.

La seconda new entry della gamma è Everyday Totepack, la borsa che a seconda delle esigenze può essere convertita in uno zaino grazie alla presenza di spallacci imbottiti che si ripongono rapidamente. È presente la chiusura magnetica per l’accesso alla porta superiore e due pratiche cerniere per gli accessi laterali dove i divisori FlexFold possono essere montati in orizzontale o in verticale per offrire uno spazio di protezione personalizzato. Rispetto al modello Everyday Tote, il nuovo arrivato offre una maggiore capienza, è adatto anche per computer con schermi da 15 pollici ed è privo della tracolla. Everyday Totepack 20L è disponibile nelle colorazioni Black e Bone a 156,95 euro.

Per i modelli tradizionali, invece, Peak Design ha apportato dei semplici e funzionali miglioramenti. Everyday Backpack, per esempio, offre più tasche interne nella parte superiore e laterale, può trasportare PC da 15 pollici e presenta tasche laterali esterne più spaziose. Everyday Messenger elimina le cerniere esterne e aggiunge nuove tasche sia internamente che esternamente. Infine, Everyday Tote si presenta con una forma completamente nuova e dimensioni ridotte per una più facile trasportabilità e include una sola apertura superiore. Everyday Sling, infine, arriva in tre dimensioni (3L, 6L e 10L con numeri di tasche e divisori differenti). Il prezzo di vendita va da 73,95 euro a 138,95 euro passando per 92,95 euro per la misura media.

Everyday Backpack è disponibile nella versione 20L e 30L, vendute rispettivamente a 239,95 e 267,95 euro. Everyday Messenger 13L è acquistabile a 202,95 euro mentre servono 138,95 per Everyday Tote 15L.