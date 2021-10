Perché Apple fa fatica a cambiare design all’iPhone?

Da tanto tempo, probabilmente da sempre, Apple è più o meno costante dal punto di vista dell’estetica per quanto concerne gli iPhone. Quando si raggiunge un design “innovativo” (come l’ultimo dal quale sono derivati tutti gli iPhone dal 2017 in avanti), puntualmente, ci vogliono degli anni prima che si evolva in qualcosa che agli occhi appaia diverso.

La domanda che rappresenta il titolo è su Apple ma potremmo rivolgerla anche ad altri produttori concorrenti. Chi più, chi meno, propone il proprio design e quello rimane simile al/ai modello/i precedente/i, e a volte anche a quello precedente ancora.

La risposta a questa domanda sta nei meandri dei CDA delle aziende ma ciò non toglie che si possono fare delle opinioni. Il loro obiettivo è fare profitto e nel mercato di oggi, dove non puoi creare ogni anno qualcosa di innovativo, le differenze si devono centellinare nel tempo.

Partendo da iPhone 4, 4s, 5, 5s, passando per iPhone 6, 6s, 7, 8 e arrivando ora ad iPhone X, Xs, 11, 12 e 13. Sembra che almeno lato estetico ci sia un “blocco” di 4/5 anni dove ciò che differisce sta solo all’interno.

E poi nel caso di Apple, c’è anche da dire che se un prodotto vende ottimamente (e lo fa ogni anno da ormai più di 10) toccare quella formula magica è, come dire, azzardato. Fino a quando non se ne trova un’altra, è chiaro.

Ad onor di cronaca va detto che i principali competitor non fanno molto meglio. Alla fine dei conti è solo Samsung (tolta Huawei che purtroppo avrà sempre meno voce in capitolo in Europa) che assieme a degli smartphone canonici innova con i pieghevoli.

Ci sono state poi nel tempo varie proposte di altri brand per rinfrescare la categoria ma, chi per un motivo, chi per l’altro, sono state un buco nell’acqua nelle generazioni successive.

E allora qual è la soluzione migliore? Quella che decide il mercato, come sempre. Se un’azienda incamera denaro come fa Apple, non c’è nessuna fretta nel cambiare le carta in tavola e, soprattutto, le abitudini.