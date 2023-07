Sei seduto sul divano, smartphone in mano, pronto a guardare un video o sfidare i tuoi amici in un gioco online, ma noti che la tua connessione sembra più lenta del solito. Ti sei mai chiesto perché succede? La recente analisi di OpenSignal prova a fare luce su quanto rilevato.

Opensignal, autorevole società di analisi del settore delle telecomunicazioni, ha recentemente condotto un’indagine approfondita sui livelli di congestione sperimentati dagli utenti nelle principali città italiane e in tutto il Paese. Il focus dell’analisi era comprendere come la congestione di rete influisse sull’esperienza degli utenti durante le ore di punta, ovvero quelle in cui il traffico mobile è più intenso.

Nell’ambito dello studio, Opensignal ha confrontato l’esperienza di rete durante le ore più affollate del giorno, ovvero dalle 18:00 alle 23:59, con quella del mattino, dalle 06:00 alle 11:59, quando le reti sono solitamente meno affollate e non influenzate dalle misure di risparmio energetico adottate dagli operatori di rete durante la notte.

I risultati hanno rivelato variazioni significative nei livelli di congestione tra le diverse città italiane e tra gli operatori di rete.

In termini di operatori, TIM e WindTre hanno mostrato i cali più significativi e comparabili nell’esperienza degli utenti, con una diminuzione rispettivamente del 23,9% e del 21,5% delle velocità di download durante le ore serali più affollate in tutto il Paese. D’altra parte, gli utenti di Fastweb hanno sperimentato un calo più contenuto, pari al 15,8%, in tutta Italia, risultando meno colpiti dalla congestione rispetto agli utenti di altre reti, ad eccezione di Padova e Firenze, dove la rete di Fastweb ha mostrato qualche difficoltà.

Un aspetto interessante emerso dall’analisi è stato il ruolo delle misure di risparmio energetico adottate dagli operatori di rete durante le ore notturne. Queste misure, sebbene finalizzate a ridurre i consumi energetici, possono influenzare l’esperienza complessiva dei consumatori durante quelle ore e influire sulla congestione di rete durante le ore di punta. Tuttavia, è stato osservato che tali misure variano notevolmente tra le diverse città e gli operatori.

Durante il giorno, la qualità dell’esperienza mobile raggiunge il suo picco alle 4 del mattino, per poi diminuire gradualmente durante il resto del giorno fino a raggiungere il livello più basso alle 21. Durante la notte, quando il numero di utenti è ridotto, le reti sono caricate al minimo e le velocità giornaliere raggiungono il massimo. Questa situazione si inverte durante il pomeriggio e la prima serata, quando il volume di traffico mobile aumenta e si verifica una maggiore congestione, spesso causando una diminuzione delle velocità e una riduzione della qualità dell’esperienza per lo streaming video, i giochi multiplayer e altre applicazioni.

Le velocità di download rappresentano una delle principali metriche per misurare l’esperienza mobile degli utenti. Durante le ore del mattino (06:00 – 11:59), gli utenti sperimentano velocità di download medie di 37,6 Mbps. Tuttavia, durante le ore serali più affollate (18:00 – 23:59), questo valore scende a 29,7 Mbps, corrispondente a una diminuzione del 21,2% a causa della congestione di rete.

Le disparità nelle esperienze degli utenti durante le diverse fasce orarie variano notevolmente tra le diverse città italiane. Palermo e Napoli presentano la maggiore congestione tra le città analizzate, con significative diminuzioni della velocità di download media del 23,2% e del 22,8% durante le ore serali più affollate. Al contrario, Verona, Padova e Venezia hanno reti meno congestionate, con riduzioni della velocità di download che variano dal 12,5% al 14%, notevolmente inferiori rispetto alla maggior parte delle altre città.

Gli operatori di rete italiani, a fronte delle sfide della congestione durante le ore di punta, stanno cercando di bilanciare la crescente richiesta di dati con la necessità di risparmiare energia durante la notte. Una gestione efficace del traffico e gli investimenti mirati possono essere determinanti per migliorare l’esperienza degli utenti durante le ore serali più affollate.