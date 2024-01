Iliad: ultimi giorni per l'offerta di Natale! 180GB a 9,99€ al mese

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della promozione Flash 180, lanciata da Iliad in occasione del periodo natalizio. Ebbene, rimangono ancora pochi giorni per approfittare dell'offerta e ottenere ben 180GB di traffico dati a soli 9,99€ al mese, oltre che chiamate e messaggi illimitati, dato che avrete tempo solo fino all'11 gennaio!

Oltre all'enorme quantità di dati, che vi permetteranno di navigare in 5G, avrete anche 11GB da utilizzare in Europa. Non sono inclusi, invece, messaggi e chiamate, mentre i costi di attivazione sono di 9,99€. Attivare la promozione è semplicissimo, dato che potrete farlo direttamente nella pagina web dedicata all'offerta.

Iliad Flash 180, perché approfittarne?

Iliad Flash 180 è la scelta ideale per coloro che cercano una generosa quantità di dati in 5G, garantendo prestazioni di rete eccellenti per attività come la navigazione in rete, lo streaming, i giochi online e altro. Inoltre, grazie ai minuti e SMS illimitati, questa offerta è adatta anche a chi desidera la libertà di comunicare senza limiti all'interno dell'Italia e non solo.

Iliad si distingue anche per non avere vincoli o costi nascosti, per cui potrete recedere quando desiderate senza problemi. Dopo aver attivato la promozione vi saranno addebitati 13,99€ al mese, mentre se supererete la soglia di 180GB potrete continuare a navigare a 0,90€/100MB. Insomma, parliamo di un prezzo davvero ottimo, che difficilmente troverete presso altri operatori sul mercato.

Inoltre, Iliad Flash 180 rappresenta un piano ottimo anche per coloro che hanno già beneficiato delle promozioni precedenti dell'operatore, o di cui hanno sentito buone opinioni da conoscenti, e desiderano ora passare a un'offerta che incrementi la quantità di dati a loro disposizione, dato che potrete portare il vostro vecchio numero. Se state valutando un cambio di operatore, dunque, vi consigliamo di cogliere l'occasione ora, poiché al termine di questa offerta 180 potrebbe essere reintrodotta Giga 150, che, sebbene di qualità, non offre la stessa quantità di dati.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Iliad dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che terminerà tra pochi giorni.

